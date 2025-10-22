Confirmado por Enel: Vitacura y seis comunas más sufrirán cortes de luz este miércoles 22 de octubre

La empresa Enel informó que este miércoles se realizarán cortes programados de suministro eléctrico en distintos sectores de siete comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento en el tendido eléctrico.
Según explicó la compañía, la medida forma parte de su plan de mejoras en la red de distribución, y en algunos casos podría extenderse por hasta siete horas.
Los detalles de cada interrupción están disponibles en el sitio web oficial de Enel, donde se precisan las zonas afectadas y los horarios correspondientes.
A continuación, el cronograma informado por la empresa:
- Vitacura: desde las 11 hasta las 18
- La Reina: desde las 14 hasta las 17
(Otro sector de La Reina): desde las 11 hasta las 16
(Otro sector de La Reina): desde las 9.30 hasta las 12.30
- Peñalolén: desde las 10.30 hasta las 16.30
- San Ramón: desde las 9.30 hasta las 17.30
- Pedro Aguirre Cerda: desde las 11 hasta las 17
- Estación Central: desde las 10 hasta las 16
- Maipú: desde las 11 hasta las 17
Enel recomendó a los vecinos de las comunas afectadas desconectar los aparatos eléctricos mientras dure la suspensión del servicio, y verificar el restablecimiento de la energía a través de sus canales oficiales de atención.