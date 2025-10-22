El recorrido más escalofriante de Barcelona para vivir Halloween como nunca antes

Las calles del Barrio Gótico de se preparan para una de las noches más intensas del año. Con la llegada de Halloween, la ciudad se transforma en escenario de misterio, superstición y leyendas antiguas. Entre las propuestas más originales destaca un recorrido nocturno que invita a descubrir la Barcelona más siniestra, una experiencia sensorial en la que historia, ocultismo y terror se mezclan bajo la tenue luz de los faroles.
Este tour de 1,5 horas, disponible en la plataforma GetYourGuide por 19 euros, ya tiene casi todas sus plazas agotadas. Para la noche del 31 de octubre, se han programado tres sesiones —a las 16:15, 18:15 y 20:15 horas— que prometen sumergir a los asistentes en un viaje lleno de exorcismos, alquimistas y leyendas macabras. No se trata de un paseo turístico convencional, sino de una aventura inmersiva por los rincones más oscuros y misteriosos de la ciudad.
Un viaje al corazón del Barrio Gótico
La ruta comienza bajo el Pont del Bisbe, uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona, donde una calavera atravesada por una daga parece vigilar a los visitantes. La leyenda cuenta que, si alguien logra arrancar la daga, los edificios de la ciudad se derrumbarán como si un terremoto la sacudiera. Otros, más optimistas, aseguran que caminar de espaldas bajo el puente sin apartar la vista del cráneo concede deseos.
A partir de ahí, la experiencia se adentra en el Call, el antiguo barrio judío, donde se encuentra la misteriosa Casa del Alquimista. Según cuentan, un conjuro fallido convirtió una historia de amor en tragedia. Los participantes caminan entre estrechas callejuelas iluminadas por faroles, mientras las historias cobran vida con cada palabra del guía.
Exorcismos, vampiros y rituales prohibidos
El recorrido continúa por la calle Estruc, un enclave cargado de símbolos masónicos y marcas cabalísticas, escenario de crímenes y ritos ocultos. No muy lejos, la sombra de Enriqueta Martí, la temida “vampira del Raval”, sigue estremeciendo a quienes escuchan su historia, una de las más oscuras del siglo XX en la ciudad.
La ruta también pasa por la calle Mirallers, donde el poeta Jacint Verdaguer participó junto al padre Joaquim Pinyol en sesiones de exorcismo documentadas históricamente. Allí, según los registros, los gritos y plegarias resonaban en mitad de la noche, marcando uno de los capítulos más inquietantes del pasado barcelonés.
La Barcelona que despierta al caer la noche
El tour finaliza en las calles del Portal Nou y la Flor del Lliri, lugares envueltos en historias de espectros, hostales malditos y apariciones inexplicables. Desde herreros fantasmas hasta leyendas de banquetes prohibidos, cada parada refuerza la idea de que Barcelona guarda secretos que solo se revelan cuando la ciudad duerme.
Convertido en una de las experiencias más buscadas de Halloween en Barcelona, este recorrido combina rigor histórico, teatralidad y emoción, ofreciendo una manera diferente de conocer la ciudad. Un plan perfecto para quienes quieren vivir la noche más terrorífica del año con los cinco sentidos… y algún escalofrío incluido.