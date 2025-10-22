El recorrido más escalofriante de Barcelona para vivir Halloween como nunca antes

Las calles del Barrio Gótico de se preparan para una de las noches más intensas del año. Con la llegada de Halloween, la ciudad se transforma en escenario de misterio, superstición y leyendas antiguas. Entre las propuestas más originales destaca un recorrido nocturno que invita a descubrir la Barcelona más siniestra, una experiencia sensorial en la que historia, ocultismo y terror se mezclan bajo la tenue luz de los faroles.