La mítica discoteca de Granada que prepara una noche irrepetible por su 20º aniversario

Con una puesta en escena espectacular y una programación llena de sorpresas, Mae West Granada celebrará sus dos décadas como uno de los grandes templos del ocio nocturno en España.

La mítica discoteca de Granada que prepara una noche irrepetible por su 20º aniversario
Hace 45 Min

Granada no solo es arte, historia y tapas: también es una de las ciudades más vibrantes cuando cae la noche. Y este mes, su vida nocturna se viste de gala. La icónica discoteca Mae West Granada celebra su 20º aniversario y promete una fiesta que quedará grabada en la memoria de generaciones. Bajo el lema “20 años no se celebran todos los días”, la cita tendrá lugar el viernes 24 de octubre, y será un auténtico homenaje a la música, la emoción y la historia que han marcado dos décadas de diversión.

La organización define la velada como “una noche mítica”, en la que revivirán las mejores épocas de la discoteca: “Noches eternas de música que une, momentos que aún resuenan en la memoria”. Con una puesta en escena espectacular y una programación cargada de sorpresas, la celebración promete reunir a quienes han sido parte de esta historia y a una nueva generación que sigue viendo en Mae West un símbolo de estilo y energía.

Un referente del ocio nocturno en España

Ubicada en el corazón del Centro Comercial Neptuno, Mae West Granada se ha consolidado como una de las salas más emblemáticas del país. Su encanto reside en sus tres espacios temáticos -Mae West, Molly Malone y El Bribón de la Habana- que ofrecen ambientes únicos: desde el glamour del teatro clásico americano hasta la calidez de una taberna irlandesa o el ritmo caribeño de una bodeguita tropical.

Además, cuenta con una terraza exterior de más de mil metros cuadrados, ideal para disfrutar del ambiente granadino cuando el clima acompaña. Cada detalle, desde la decoración hasta la iluminación, refuerza la identidad de una discoteca que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

Dos décadas de música, estilo y emociones

A lo largo de estos 20 años, Mae West Granada ha sido escenario de conciertos, fiestas temáticas y eventos que marcan tendencia. Entre sus citas más reconocidas destacan ‘Censura’, ‘Contoneo’ o ‘Baila la Bamba’, junto a celebraciones especiales como el Halloween Addams o los populares domingos de ‘Local Room’, que llenan de ritmo la sala semana tras semana.

Con un equipo profesional, zonas premium, una cuidada carta de cócteles y un sistema de sonido de primer nivel, la discoteca sigue siendo el epicentro del ocio en Granada. Y este 24 de octubre, volverá a demostrar por qué: porque, como recuerda su lema, “lo bueno en exceso puede ser maravilloso”.

Mae West Granada no solo celebra un aniversario, sino 20 años de noches inolvidables, música que une y emociones que trascienden generaciones. Una cita imprescindible para quienes saben que en esta sala, cada noche es una historia que merece ser contada.

