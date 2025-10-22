La mítica discoteca de Granada que prepara una noche irrepetible por su 20º aniversario

Granada no solo es arte, historia y tapas: también es una de las ciudades más vibrantes cuando cae la noche. Y este mes, su vida nocturna se viste de gala. La icónica discoteca Mae West Granada celebra su 20º aniversario y promete una fiesta que quedará grabada en la memoria de generaciones. Bajo el lema “20 años no se celebran todos los días”, la cita tendrá lugar el viernes 24 de octubre, y será un auténtico homenaje a la música, la emoción y la historia que han marcado dos décadas de diversión.