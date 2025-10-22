La norma que Mercadona recuerda a sus clientes y que muchos desconocen al pagar sus compras

La compañía que lidera Juan Roig ha publicado en su página web una aclaración que muchos consumidores desconocen: existe un límite legal en el número de monedas que pueden utilizarse en una sola operación. Según el Reglamento (CE) 2169/2005, ningún comercio está obligado a aceptar más de 50 monedas por transacción, independientemente de si son del mismo valor o de diferentes denominaciones.