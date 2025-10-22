La norma que Mercadona recuerda a sus clientes y que muchos desconocen al pagar sus compras

Aunque cada vez más clientes optan por pagar con tarjeta o con el móvil, el dinero en efectivo sigue siendo protagonista en muchas compras cotidianas. Sin embargo, no todo vale a la hora de abonar con monedas, y Mercadona ha querido recordarlo para evitar malentendidos en sus tiendas.
La compañía que lidera Juan Roig ha publicado en su página web una aclaración que muchos consumidores desconocen: existe un límite legal en el número de monedas que pueden utilizarse en una sola operación. Según el Reglamento (CE) 2169/2005, ningún comercio está obligado a aceptar más de 50 monedas por transacción, independientemente de si son del mismo valor o de diferentes denominaciones.
En cumplimiento de esta normativa europea, Mercadona especifica claramente que “aceptamos hasta 50 monedas por cada pago”. Esto significa que si un cliente intenta abonar su compra con una cantidad superior, el establecimiento puede rechazar el pago sin infringir la ley, solicitando otro método como billetes o tarjeta.
El objetivo de esta medida es evitar retrasos en las líneas de caja, errores en el conteo y posibles intentos de fraude, garantizando al mismo tiempo un proceso de cobro más ágil y seguro.
Otros límites y formas de pago en Mercadona
Además del límite en monedas, la cadena recuerda otras condiciones sobre los métodos de pago aceptados. En sus supermercados no se admiten tarjetas de Ticket Restaurante ni Cheque Gourmet, aunque sí se aceptan tarjetas Visa, Mastercard y Maestro, así como plataformas digitales como Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay, disponibles en la mayoría de establecimientos.
Por otro lado, la legislación española fija en 999,99 euros el máximo que puede abonarse en efectivo, una restricción que también se aplica en Mercadona.
Con este recordatorio, la empresa busca equilibrar la comodidad del cliente con la seguridad en las transacciones, en un contexto donde la digitalización del pago continúa creciendo, pero el dinero en efectivo aún mantiene un papel importante en la cesta de la compra diaria.