El quiebre amoroso entre Karol Lucero y Fran Virgilio ha sido uno de los temas más mediáticos de los últimos meses, luego de que se hiciera pública una infidelidad que terminó con su matrimonio a solo nueve meses de su boda. Mientras la influencer ha enfocado sus redes sociales en su proceso de sanación y empoderamiento personal, el ex chico Yingo se asegura sufrir las consecuencias de su error.
A más de dos meses de la bullada separación, Karol Lucero decidió sincerarse profundamente con sus seguidores sobre sus sentimientos. A través de una conmovedora reflexión en redes sociales, el comunicador admitió abiertamente que extraña a su ex esposa, Fran Virgilio, y reconoció que su proceso de superación está lejos de ser fácil.
"La extraño… Pero amar también es aceptar que quizás ya no volverá". Sus palabras no solo reflejan la tristeza por la ruptura, sino también un profundo reconocimiento del daño causado y la esperanza de que el tiempo y el cambio personal puedan, quizás, reescribir su historia.
La desconsolada reflexión de Karol sobre su ruptura con Fran Virgilio: "La extraño"
“Claro, la extraño… Pero no con esa desesperación que confunde el amor con el miedo a perder. La extraño con calma, con la serenidad de quien sabe que a veces el,daño hecho necesita silencio para sanar. No busco su perdón como quien implora, sino como quien lo merece algún día por su cambio, no por sus palabras y para eso se necesita tiempo, si es que se da", reflexionó Karol.
“Aunque su distancia me duela, entiendo que su tiempo no me pertenece. Si el destino decide que nuestros caminos vuelvan a juntarse, que sea por amor, no porque quise forzar lo que las circunstancias aún no permiten", siguió.
“La extraño, sí, pero desde un lugar distinto: uno donde la culpa se transforma en reflexión, y la reflexión en propósito. Porque amar también es aceptar que quizás ya no volverá, y aun así seguir siendo mejor por haberla conocido. No hay momento en que no piense en ella, pero también en volver el tiempo atrás y borrar lo ocurrido, pero eso es imposible, sigo mi viaje, mi camino", concluyó.