La desconsolada reflexión de Karol sobre su ruptura con Fran Virgilio: "La extraño"

“La extraño, sí, pero desde un lugar distinto: uno donde la culpa se transforma en reflexión, y la reflexión en propósito. Porque amar también es aceptar que quizás ya no volverá, y aun así seguir siendo mejor por haberla conocido. No hay momento en que no piense en ella, pero también en volver el tiempo atrás y borrar lo ocurrido, pero eso es imposible, sigo mi viaje, mi camino", concluyó.