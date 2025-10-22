Tras la sofocante semana de calor extremo en Santiago, la zona central de Chile se prepara para un bienvenido alivio en las temperaturas. Si bien los valores se mantendrán por encima del promedio histórico para octubre, la capital no superaría la marca de los 30° en su centro.
No obstante, este respiro tiene una excepción: algunas comunas del sector norte de la Región Metropolitana, tradicionalmente las más cálidas, aún podrían acercarse o sobrepasar los 30° a mitad de semana, según anticiparon en Meteored. Según el modelo europeo (ECMWF), Tiltil, Lampa y Colina se reafirman como los sectores más calurosos de la cuenca capitalina.
Cuándo volverá el frío a Santiago: pronostican lluvia y nieve en la Región Metropolitana
El pronóstico de Javier Hernández Oramas de Meteored indica que una vaguada en altura traerá lluvia y nieve a Santiago el viernes 24 de octubre, marcando el retorno de las precipitaciones a la Región Metropolitana.
Es importante destacar que este fenómeno se concentrará en las zonas cordilleranas, con posibles lluvias en San José de Maipo, mientras que el centro de la ciudad se mantendrá seco. La nieve, al caer, podría generar un "paisaje invernal poco habitual para esta etapa de la primavera", según el experto. Si bien la lluvia será localizada, el frío afectará a toda la capital.
Meteochile anuncia que el jueves 23 de octubre será un día completamente nublado con una mínima de 8°. La temperatura máxima ascendería a 26° el viernes 24, pero el sábado 25 se espera un retorno al clima templado, con máximas de 24°. Por lo tanto, aunque las precipitaciones serán aisladas en la cordillera, el principal impacto en e