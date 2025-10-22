Cuándo volverá el frío a Santiago: pronostican lluvia y nieve en la Región Metropolitana

Es importante destacar que este fenómeno se concentrará en las zonas cordilleranas, con posibles lluvias en San José de Maipo, mientras que el centro de la ciudad se mantendrá seco. La nieve, al caer, podría generar un "paisaje invernal poco habitual para esta etapa de la primavera", según el experto. Si bien la lluvia será localizada, el frío afectará a toda la capital.