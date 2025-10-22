España: la nueva ayuda de 1.000 euros por hijo: requisitos, plazos y cómo solicitarla

El Ayuntamiento español de Orihuela (Alicante) ha abierto el plazo para solicitar una nueva ayuda de 1.000 euros por hijo nacido en 2024, con el objetivo de impulsar la natalidad y apoyar a las familias del municipio. La convocatoria estará abierta desde el 21 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2025, y también contempla el pago por cada bebé en caso de parto múltiple.
Desde el área de Familias del consistorio, la edil Mari Carmen Portugal explicó que se trata de una medida destinada a “acompañar a las familias oriolanas en uno de los momentos más especiales de su vida, como es la llegada de un hijo”.
Requisitos para cobrar la ayuda de 1.000 euros por hijo
Podrán beneficiarse de esta ayuda las mujeres o las personas que tengan la custodia del recién nacido, siempre que cumplan con los siguientes requisitos establecidos en la web municipal:
Estar empadronados en Orihuela con una antigüedad mínima de tres años.
Haber dado a luz entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024.
Estar empadronados en el momento de recibir la ayuda.
Ser mayores de 18 años.
Ser titulares de una cuenta bancaria.
Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
La ayuda es compatible con otras subvenciones, salvo que la normativa específica disponga lo contrario.
Documentación necesaria para solicitar la ayuda
Para tramitar la solicitud, el Ayuntamiento ha indicado que será necesario presentar la siguiente documentación:
Modelo normalizado de solicitud de ayuda a la natalidad, que incluye la autorización para consultar datos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.
Certificado de nacimiento del bebé.
Alta a terceros validada por la entidad bancaria, que demuestre que la cuenta pertenece a la persona beneficiaria.
En caso de tener aplazamientos de deudas con Hacienda, la Seguridad Social o la Tesorería Municipal, deberá presentarse la resolución correspondiente junto al último certificado de carecer de deudas.
Declaraciones responsables que acrediten cumplir las condiciones exigidas para recibir la ayuda.
Cómo presentar la solicitud
Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Orihuela o presencialmente en el Registro General del consistorio.
El procedimiento se resolverá por orden de llegada y hasta agotar el crédito presupuestario disponible.
Fomento de la natalidad y apoyo a las familias
Esta iniciativa se suma a otras ayudas similares que existen en España, como la Tarxeta Benvida de la Xunta de Galicia, que otorga una cantidad por cada nacimiento, o la subvención del Gobierno Vasco, que ofrece 200 euros al mes por hijo hasta los cuatro años.
Con medidas como esta, el Ayuntamiento de Orihuela busca incentivar la natalidad y aliviar los gastos iniciales que supone la llegada de un nuevo miembro a la familia.