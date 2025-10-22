España: la nueva ayuda de 1.000 euros por hijo: requisitos, plazos y cómo solicitarla

El Ayuntamiento español de Orihuela (Alicante) ha abierto el plazo para solicitar una nueva ayuda de 1.000 euros por hijo nacido en 2024, con el objetivo de impulsar la natalidad y apoyar a las familias del municipio. La convocatoria estará abierta desde el 21 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2025, y también contempla el pago por cada bebé en caso de parto múltiple.