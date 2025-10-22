Los hogares españoles destinan hoy casi la mitad menos de su presupuesto a alimentos que hace 40 años

Un cambio demográfico que redefine el consumo

El perfil del comprador español también ha cambiado radicalmente. En los primeros años del Congreso de Aecoc, más de la mitad de los 37 millones de españoles tenía menos de 35 años y solo un 35% de las mujeres trabajaba. Hoy, con una población envejecida (más de 48 millones de habitantes, de los cuales un 13% son extranjeros), las empresas del gran consumo centran su atención en el público sénior, un segmento con mayor estabilidad económica y poder de compra.