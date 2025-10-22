Los hogares españoles destinan hoy casi la mitad menos de su presupuesto a alimentos que hace 40 años

Los hogares españoles han reducido a la mitad el peso que tiene la alimentación en su presupuesto familiar en los últimos cuarenta años. En los años 80, las familias destinaban alrededor del 28% de sus ingresos a la comida, mientras que hoy esa cifra se sitúa en torno al 15%, según los datos presentados en el Congreso de Gran Consumo de Aecoc, que se celebra esta semana en Valencia.
Este encuentro —uno de los más relevantes del sector alimentario en España— analiza cómo han cambiado los hábitos de consumo y los nuevos desafíos de las empresas ante un consumidor más digital, envejecido y exigente.
Menos gasto en comida, más poder adquisitivo
El informe de Aecoc explica que este cambio refleja una “plena convergencia con los países europeos más desarrollados”. A medida que la renta disponible de los hogares crece, el gasto en alimentación representa un porcentaje menor del presupuesto total, aunque el gasto en euros sea más alto que hace cuatro décadas.
En los 80, los consumidores se centraban en bienes básicos y los ingresos eran más ajustados. Hoy, con un poder adquisitivo mayor y un mercado más competitivo, la cesta de la compra incluye productos con más valor añadido, y los consumidores buscan variedad, conveniencia y sostenibilidad.
De los restaurantes ocasionales al ‘delivery’
En los años 80, comer fuera era una actividad excepcional, reservada para celebraciones o viajes. Durante los 90, las clases medias comenzaron a frecuentar los restaurantes de comida rápida y a aprovechar los menús del día.
Hoy, el consumo combina la experiencia presencial con el entorno digital. Los pedidos a domicilio, el delivery, y los servicios “listos para llevar” se han consolidado como parte del día a día. Según Aecoc, el nuevo consumidor busca “experiencias conscientes, sostenibles y flexibles”, más allá de la simple alimentación.
Un cambio demográfico que redefine el consumo
El perfil del comprador español también ha cambiado radicalmente. En los primeros años del Congreso de Aecoc, más de la mitad de los 37 millones de españoles tenía menos de 35 años y solo un 35% de las mujeres trabajaba. Hoy, con una población envejecida (más de 48 millones de habitantes, de los cuales un 13% son extranjeros), las empresas del gran consumo centran su atención en el público sénior, un segmento con mayor estabilidad económica y poder de compra.
Los jóvenes han dejado de ser el público objetivo principal. Ahora, los supermercados y marcas orientan su estrategia hacia el consumidor mayor, más fiel y con hábitos consolidados.
De la tienda de barrio a la compra inteligente
En los años 80, los españoles repartían su consumo entre grandes almacenes, tiendas locales y supermercados. La decisión dependía del precio, la cercanía o la atención personalizada.
Con la llegada de la crisis del covid-19, el modelo de compra se transformó: se impuso el híbrido digital, con pedidos online, apps y recomendaciones personalizadas basadas en inteligencia artificial.
Los supermercados han reforzado su posición gracias a la conveniencia y la rapidez. El concepto “listo para llevar” es hoy uno de los motores del crecimiento del sector, aunque el precio sigue siendo determinante. No en vano, los consumidores buscan constantemente los supermercados más baratos para llenar la cesta de la compra.
El nuevo protagonista: el consumidor conectado
En los 80, el consumo estaba marcado por la fidelidad a las marcas y un carácter aspiracional: comprar ciertas marcas se asociaba a estatus y progreso. Hoy, el panorama es radicalmente distinto.
La inteligencia artificial y los asistentes virtuales permiten personalizar la experiencia de compra. Las marcas, por su parte, se integran en la vida cotidiana de los usuarios a través de redes sociales, influencers y campañas adaptadas a los valores del consumidor actual: conciencia social, sostenibilidad y personalización.