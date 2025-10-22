Un vecino de Salamanca se encuentra 500 euros en un cajero y los devuelve: su gesto ejemplar da la vuelta a España

Encontrar dinero ajeno y devolverlo no es algo que ocurra todos los días. Pero un vecino de Salamanca ha demostrado que la honestidad todavía existe, tras descubrir 500 euros en un cajero automático y avisar inmediatamente a la Policía Nacional.
El suceso, difundido por la Comisaría Provincial de Salamanca, se hizo viral por la actitud ejemplar del ciudadano, que prefirió mantenerse en el anonimato.
Hallazgo inesperado en un cajero del barrio
El hombre acudió a un cajero de su barrio y encontró cinco billetes de 100 euros en la ranura. En lugar de quedárselos, llamó a la Policía para informar de lo ocurrido y esperó a que llegara una patrulla. Los agentes recogieron el dinero, tomaron declaración al ciudadano y abrieron diligencias para localizar al propietario.
Según el comunicado policial, el dinero fue depositado en dependencias de la Policía Nacional, que contactó con la entidad bancaria correspondiente. Al revisar los movimientos, el banco identificó al titular que había intentado retirar esa cantidad sin éxito.
El dueño recuperó los 500 euros
El afectado explicó que esperó varios minutos tras realizar la operación, pero el cajero no dispensó el dinero, por lo que decidió marcharse. Posteriormente, la Policía comprobó la coincidencia de fecha, hora y cuantía, y entregó los 500 euros a su legítimo propietario.
El gesto del vecino ha sido ampliamente aplaudido en redes sociales y ha servido a la Policía Nacional para recordar el protocolo a seguir en estos casos.
Qué hacer si el cajero no entrega el dinero
Los agentes recuerdan que, si el cajero automático no entrega el dinero solicitado, se debe contactar inmediatamente con la entidad bancaria. En muchos casos, se trata de un error del sistema, pero también puede deberse a un intento de manipulación fraudulenta del cajero por parte de terceros.
Además, la Policía Nacional advierte que quedarse con dinero ajeno puede constituir un delito de apropiación indebida.
El artículo 254 del Código Penal español establece que quien “se apropiare de una cosa mueble ajena” será castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Si el valor no supera los 400 euros, la multa será de uno a dos meses; si se trata de bienes de valor artístico, histórico o cultural, la sanción puede implicar prisión de seis meses a dos años.
Un ejemplo de civismo en tiempos de desconfianza
El caso ha sido celebrado en redes sociales como un ejemplo de honestidad y civismo, especialmente en una época donde abundan las noticias sobre fraudes o hurtos. El gesto de este salmantino recuerda que la ética ciudadana sigue vigente y puede marcar la diferencia.