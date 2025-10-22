Un vecino de Salamanca se encuentra 500 euros en un cajero y los devuelve: su gesto ejemplar da la vuelta a España

El artículo 254 del Código Penal español establece que quien “se apropiare de una cosa mueble ajena” será castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Si el valor no supera los 400 euros, la multa será de uno a dos meses; si se trata de bienes de valor artístico, histórico o cultural, la sanción puede implicar prisión de seis meses a dos años.