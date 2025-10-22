Madrid: los mayores tendrán ayudas inmediatas para ir a una residencia privada mientras esperan plaza pública

La Comunidad de Madrid ultima un nuevo decreto de dependencia que permitirá a las personas mayores acceder de forma inmediata a ayudas económicas para residencias privadas, centros de día o asistencia a domicilio mientras esperan una plaza pública. El objetivo: reducir las listas de espera, simplificar los trámites y acelerar la atención a los colectivos más vulnerables.
Según la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, la nueva norma “establece una derivación automática para reconocer las ayudas económicas con las que poder contratar un servicio transitorio hasta que se acceda a uno público”.
Atención inmediata para mayores y personas dependientes
La medida beneficiará a las más de 2.400 personas que actualmente aguardan una plaza en residencias públicas y a los más de 10.000 usuarios del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Madrid.
Mientras esperan, podrán recibir atención privada parcialmente subvencionada, y si lo desean, cambiar después a un recurso público cuando haya disponibilidad.
Durante la presentación del decreto, la consejera Ana Dávila subrayó que el texto “busca mejorar la calidad de los servicios y facilitar el acceso a las prestaciones que requieren los mayores, dependientes y personas con discapacidad”.
Plazos máximos y trámites más rápidos
El nuevo decreto fijará plazos máximos para resolver las solicitudes, especialmente en casos urgentes:
Menores de tres años y mayores de 90 años: valoración en un máximo de tres meses.
Pacientes recién dados de alta hospitalaria por accidente o enfermedad: resolución en 10 días.
Casos críticos (ELA, cuidados paliativos, deterioro cognitivo o riesgo social): resolución inmediata.
Además, se reducirá de seis a tres meses el tiempo de revisión del Programa Individual de Atención (PIA) y de la capacidad económica de los usuarios. Para agilizar el proceso, se implantarán valoraciones telemáticas, evitando desplazamientos innecesarios y simplificando la entrega de documentos. Los técnicos podrán acceder directamente a la Historia Social Única para consultar informes médicos y sociales.
Incremento de las cuantías y nuevos servicios
El decreto también contempla un incremento de las cuantías económicas en función de la renta y el grado de dependencia.
En algunos casos, el aumento puede llegar al 50%. Por ejemplo, una persona con grado III que hoy recibe 747 euros mensuales podría alcanzar los 1.120 euros con la nueva regulación.
Entre las prestaciones que subirán se encuentran:
Atención residencial.
Ayuda a domicilio.
Contratación de asistente personal, por encima de las bases estatales.
Cuidados en el entorno familiar, para facilitar la contratación de apoyo doméstico al cuidador principal.
También se incorporarán nuevos servicios, como la teleasistencia avanzada para personas que prefieran seguir viviendo en su casa, y la extensión del asistente personal a mayores, no solo a personas con discapacidad.
Asimismo, se permitirá por primera vez la compatibilidad entre el centro de día y el asistente personal.
Menos burocracia, más libre elección
El texto refuerza la libre elección de recursos, permitiendo a los usuarios decidir si prefieren una residencia privada subvencionada o esperar una plaza pública.
“Queremos un sistema más ágil, más humano y centrado en las personas”, explicó Dávila, que espera que la norma se apruebe a mediados de 2026.
Claves del nuevo decreto de dependencia en Madrid
Derivación automática de ayudas para acceder a servicios privados mientras se espera plaza pública.
Reducción de plazos administrativos y valoraciones telemáticas.
Incremento de hasta el 50% en las cuantías según renta y grado de dependencia.
Nuevos servicios: teleasistencia avanzada y compatibilidad entre asistente personal y centro de día.
Refuerzo de la libre elección y simplificación documental.