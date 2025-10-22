Una borrasca atlántica traerá lluvias a casi toda España, pero el frío aún tendrá que esperar

Lluvias intensas en Galicia y el norte peninsular

El martes ya se notan los primeros efectos de esta masa de aire atlántica subtropical, cálida y húmeda, que se desplazará sobre la Península hasta el domingo. La Aemet mantiene avisos por lluvias y oleaje en A Coruña, Lugo, Vizcaya, Guipúzcoa, Cantabria y Asturias, donde podrían acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado y registrarse rachas de viento muy fuertes en el litoral cantábrico.