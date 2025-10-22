Secciones
Mundo

Una borrasca atlántica traerá lluvias a casi toda España, pero el frío aún tendrá que esperar

La Aemet advierte de un cambio de tiempo a partir del jueves, con lluvias generalizadas y temperaturas hasta 10 grados por encima de lo normal.

Una borrasca atlántica traerá lluvias a casi toda España, pero el frío aún tendrá que esperar
Hace 1 Hs

Una borrasca atlántica acompañada por varios “ríos atmosféricos” dejará lluvias abundantes en buena parte de España durante esta semana, especialmente en el noroeste peninsular, mientras el frío otoñal seguirá ausente. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas se mantendrán entre 5 y 10 ºC por encima de lo habitual para finales de octubre.

Lluvias intensas en Galicia y el norte peninsular

El martes ya se notan los primeros efectos de esta masa de aire atlántica subtropical, cálida y húmeda, que se desplazará sobre la Península hasta el domingo. La Aemet mantiene avisos por lluvias y oleaje en A Coruña, Lugo, Vizcaya, Guipúzcoa, Cantabria y Asturias, donde podrían acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado y registrarse rachas de viento muy fuertes en el litoral cantábrico.

El climatólogo de Meteored, Samuel Biener, explica que “esta semana varios ríos atmosféricos afectarán a España dejando lluvias de hasta 200 l/m² en algunos puntos de Galicia”. Estas corrientes de vapor de agua, típicas de las borrascas atlánticas más activas, transportan humedad desde latitudes tropicales hacia Europa occidental.

Miércoles y jueves: lluvias de oeste a este

La Aemet prevé que “a partir del jueves un frente frío afectará a la Península, con cielos nubosos o cubiertos y lluvias avanzando de oeste a este”.

El miércoles y jueves serán jornadas de transición, con lluvias persistentes en Galicia, la vertiente cantábrica y Castilla y León, que podrán extenderse hacia Navarra y los Pirineos. En el centro peninsular se esperan chubascos más dispersos, mientras que el Mediterráneo y Baleares quedarán prácticamente al margen.

En el noroeste, las precipitaciones serán más intensas, y las temperaturas descenderán ligeramente. En el sur y los litorales mediterráneos, el ambiente seguirá templado e incluso cálido para la época.

Fin de semana: nueva vaguada polar y más lluvias

De cara al fin de semana, una vaguada polar podría intensificar la inestabilidad al interactuar con el aire húmedo subtropical. Este fenómeno reactivará las lluvias en el centro y sur peninsular, con posibilidad de tormentas aisladas y un descenso térmico generalizado a partir del sábado.

Los meteorólogos prevén que el patrón húmedo continúe hasta comienzos de la próxima semana, aunque existe cierta incertidumbre sobre la evolución de las borrascas.

Temperaturas anómalas: hasta 10 ºC más de lo normal

El contraste térmico será notable entre el norte y el sur. En el Cantábrico y los valles atlánticos las máximas bajarán, mientras que en el Mediterráneo, el valle del Guadalquivir y el sureste se esperan valores inusualmente altos.

“Podremos hablar de entre 5 y 10 grados por encima de lo normal”, apunta Biener. Málaga, Murcia o Valencia podrían superar los 30 grados varios días, y en Sevilla o Córdoba se alcanzarán los 33 o 34 grados a mediados de semana.

Canarias: nubosidad en el norte y temperaturas suaves

En Canarias, se mantendrá la nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve, con lluvias débiles y temperaturas estables. Las máximas oscilarán entre 26 y 28 grados, y las mínimas entre 21 y 23, según el meteorólogo Rubén del Campo.

“Seguiremos con un ambiente suave, sin grandes cambios previstos”, concluye.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Esta es la mejor agua embotellada del mercado en España, según la OCU

Esta es la mejor agua embotellada del mercado en España, según la OCU

La Oreja de Van Gogh anunció su gira 2026 con Amaia Montero: fechas, precios y ciudades

La Oreja de Van Gogh anunció su gira 2026 con Amaia Montero: fechas, precios y ciudades

Este es el precio de la luz hoy lunes, 20 de octubre de 2025 en España

Este es el precio de la luz hoy lunes, 20 de octubre de 2025 en España

Sube el precio de la luz en España: estas son las tarifas por hora para el 21 de octubre

Sube el precio de la luz en España: estas son las tarifas por hora para el 21 de octubre

España: Pascual busca personal con contrato indefinido, coche de empresa y teléfono corporativo

España: Pascual busca personal con contrato indefinido, coche de empresa y teléfono corporativo

Lo más popular
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia
1

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
2

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
3

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
4

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado
5

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
6

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

Más Noticias
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Ricardo Bussi le contestó a Javier Milei: “Ese video es mío y lo puedo usar cuando yo quiera”

Ricardo Bussi le contestó a Javier Milei: “Ese video es mío y lo puedo usar cuando yo quiera”

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Mayonesa saludable y deliciosa: con cuatro ingredientes y en 10 minutos

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

Tras el cierre de tres sucursales de Vea en Tucumán, Cencosud emitió un comunicado

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

La nueva película de Diego Peretti y Ricardo Darín promete arrasar: cuándo se estrena

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

Conmoción en el mundo ajedrez: a los 29 años, murió el gran maestro Daniel Naroditsky

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Comentarios