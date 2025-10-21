Alerta meteorológica en Chile: anticipan lluvia y nieva para esta semana en la Región Metropolitana

Pese a las altas temperaturas que han marcado los últimos días en Santiago, un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas podría traer de vuelta la lluvia -e incluso nieve en sectores cordilleranos- a la zona central de Chile.
De acuerdo con las proyecciones, el fenómeno se presentaría este viernes 24 de octubre, jornada en la que se espera un vuelco climático, especialmente en el tramo cordillerano de la Región Metropolitana.
Según el Instituto Meteorológico de Noruega, en la capital podrían registrarse 1,4 milímetros de agua caída, con precipitaciones que comenzarían durante la mañana.
Las comunas con mayor probabilidad de chubascos serían Pirque, Puente Alto, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, mientras que en sectores como Ñuñoa y Providencia las lluvias podrían llegar en horas de la tarde. No obstante, los especialistas advierten que la situación podría variar conforme se acerque la fecha.
¿Probabilidad de nieve en la cordillera?
Respecto de la posibilidad de nieve, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, indicó que “en la cordillera hay un 80% de probabilidades de precipitaciones con nieve a partir de los 3.500 metros aproximadamente”.
Más abajo, en la zona precordillerana, el porcentaje de probabilidad desciende a entre 40% y 50%, aunque el ambiente se mantendría notoriamente frío.
Para el viernes, el pronóstico contempla cielo nublado, una temperatura mínima de 7°C y una máxima de solo 21°C, lo que marcaría un contraste con los días calurosos que han predominado recientemente en la capital.