Alerta meteorológica en Chile: anticipan lluvia y nieva para esta semana en la Región Metropolitana

Las comunas con mayor probabilidad de chubascos serían Pirque, Puente Alto, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura, mientras que en sectores como Ñuñoa y Providencia las lluvias podrían llegar en horas de la tarde. No obstante, los especialistas advierten que la situación podría variar conforme se acerque la fecha.