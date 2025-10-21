Secciones
Temblor en Chile: un movimiento de magnitud 5.0 se central durante esta mañana

El sismo tuvo su epicentro a 80 kilómetros al noreste de Los Andes, en la Región de Valparaíso, y se produjo a una profundidad de 127 kilómetros.

Un movimiento telúrico de magnitud 5,0 se percibió este martes en la Región Metropolitana y en distintos puntos de la zona central del país. De acuerdo con la información entregada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile. 

El sismo tuvo su epicentro a 80 kilómetros al noreste de Los Andes, en la Región de Valparaíso, y se produjo a una profundidad de 127 kilómetros. El evento se registró exactamente a las 11.08.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que no se reportaron daños a personas, infraestructura ni afectación de servicios básicos producto del movimiento.

El temblor fue percibido con diferentes intensidades en diversas comunas de la zona central, aunque sin generar mayores consecuencias.

Estos son los errores más comunes que cometen los chilenos durante un temblor o terremoto

Chile ha desarrollado una cultura sísmica que, si bien es robusta, no está exenta de errores. Pese a la frecuente exposición a temblores y terremotos, existen reacciones comunes que, lejos de proteger, pueden poner en riesgo la seguridad de las personas durante un evento sísmico.

Comprender cuáles son estas equivocaciones habituales es crucial para mejorar la respuesta individual y colectiva. Desde la tendencia a subestimar la fuerza de un movimiento, hasta acciones impulsivas, identificar y corregir estos comportamientos puede marcar la diferencia en un país donde la tierra tiembla con regularidad.

Durante un temblor o terremoto, el miedo y la falta de conocimiento suelen llevar a cometer errores que agravan el peligro. Estas son algunas de las acciones más comunes que los expertos recomiendan evitar:

- Salir corriendo y empujar a otras personas: huir en pánico puede provocar caídas, atropellos o causar avalanchas humanas.

- Refugiarse bajo marcos de puertas: esta antigua recomendación ya no es válida. Pueden derrumbarse. Es preferible ubicarse cerca de columnas o debajo de muebles sólidos.

- Bloquear salidas: obstaculizar rutas de evacuación impide que otras personas puedan salir con rapidez. Las vías deben mantenerse despejadas.

- Acercarse a ventanas o balcones: el vidrio puede romperse y causar heridas graves.

- Usar el ascensor: nunca debe utilizarse en un sismo. Existe el riesgo de quedar atrapado si el sistema falla.

- Estacionar cerca de postes, puentes o edificios: estructuras inestables pueden colapsar y dañar los vehículos o poner en riesgo a sus ocupantes.

- Encender velas o fósforos: si hay una fuga de gas, puede desencadenarse un incendio o explosión.

- Realizar llamadas innecesarias: durante un sismo, las redes suelen saturarse. Reserva las líneas para emergencias.

Temas Santiago de ChileChileCentro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile
