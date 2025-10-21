¡Todo un éxito! Tras agotar entradas, Soda Stereo anunció una segunda fecha en Chile

Soda Stereo Ecos anunció una segunda fecha en Chile luego de agotar las entradas para su primer show, programado para el 26 de marzo de 2026. Debido al éxito de la convocatoria, la producción del evento confirmó un nuevo concierto para el 27 de marzo, prometiendo una experiencia única que traerá “de regreso” a Gustavo Cerati a través de la tecnología.
La noticia fue confirmada semanas atrás por la revista Rolling Stone, que destacó que el espectáculo permitirá a los fanáticos de Soda Stereo “transportarse a momentos soñados y vivir el reencuentro más esperado gracias a la tecnología”.
A través de un comunicado oficial, la banda informó que, a diferencia de la gira Gracias Totales, en esta ocasión no habrá artistas invitados ni reemplazos de Cerati. Esto, porque el show ofrecerá una experiencia en vivo donde el recordado líder del grupo argentino aparecerá mediante un innovador sistema visual, similar a un holograma.
Desde la organización aclararon que no se trata de un tributo ni de una película con invitados, sino de un concierto en vivo que reunirá nuevamente a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, reviviendo la esencia de una de las bandas más influyentes del rock en español.
¿Cuándo arranca la venta de entradas para la segunda fecha de "Ecos" en Chile?
Las entradas para el segundo show, fijado para el 27 de marzo de 2026, ya están disponibles en una preventa exclusiva para clientes Banco de Chile, desde las 17 de este 20 de octubre.
Una vez agotados los tickets de preventa, se habilitará automáticamente la venta general a través del sistema Puntoticket.cl