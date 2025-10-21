¡Todo un éxito! Tras agotar entradas, Soda Stereo anunció una segunda fecha en Chile

Soda Stereo Ecos anunció una segunda fecha en Chile luego de agotar las entradas para su primer show, programado para el 26 de marzo de 2026. Debido al éxito de la convocatoria, la producción del evento confirmó un nuevo concierto para el 27 de marzo, prometiendo una experiencia única que traerá “de regreso” a Gustavo Cerati a través de la tecnología.