Secciones
Mundo

¡Todo un éxito! Tras agotar entradas, Soda Stereo anunció una segunda fecha en Chile

La producción del evento confirmó un nuevo concierto para el 27 de marzo.

¡Todo un éxito! Tras agotar entradas, Soda Stereo anunció una segunda fecha en Chile
Hace 32 Min

Soda Stereo Ecos anunció una segunda fecha en Chile luego de agotar las entradas para su primer show, programado para el 26 de marzo de 2026. Debido al éxito de la convocatoria, la producción del evento confirmó un nuevo concierto para el 27 de marzo, prometiendo una experiencia única que traerá “de regreso” a Gustavo Cerati a través de la tecnología.

La noticia fue confirmada semanas atrás por la revista Rolling Stone, que destacó que el espectáculo permitirá a los fanáticos de Soda Stereo “transportarse a momentos soñados y vivir el reencuentro más esperado gracias a la tecnología”.

A través de un comunicado oficial, la banda informó que, a diferencia de la gira Gracias Totales, en esta ocasión no habrá artistas invitados ni reemplazos de Cerati. Esto, porque el show ofrecerá una experiencia en vivo donde el recordado líder del grupo argentino aparecerá mediante un innovador sistema visual, similar a un holograma.

Desde la organización aclararon que no se trata de un tributo ni de una película con invitados, sino de un concierto en vivo que reunirá nuevamente a Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, reviviendo la esencia de una de las bandas más influyentes del rock en español.

¿Cuándo arranca la venta de entradas para la segunda fecha de "Ecos" en Chile? 

Las entradas para el segundo show, fijado para el 27 de marzo de 2026, ya están disponibles en una preventa exclusiva para clientes Banco de Chile, desde las 17 de este 20 de octubre.

Una vez agotados los tickets de preventa, se habilitará automáticamente la venta general a través del sistema Puntoticket.cl

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Comenzó la preventa para Soda Stereo en Chile: ¿cuánto cuestan las entradas para Eco?

Comenzó la preventa para Soda Stereo en Chile: ¿cuánto cuestan las entradas para "Eco"?

¿Qué región de Chile podría sufrir racionamiento eléctrico durante el verano 2025-2026?

¿Qué región de Chile podría sufrir racionamiento eléctrico durante el verano 2025-2026?

Carabineros de Chile lanzó vacantes laborales para civiles: ¿hastá cuándo podés postular?

Carabineros de Chile lanzó vacantes laborales para civiles: ¿hastá cuándo podés postular?

Carabineros de Chile: cuánto ganan los funcionarios según su rango jerárquico en 2025

Carabineros de Chile: cuánto ganan los funcionarios según su rango jerárquico en 2025

Enel anuncia cortes de luz en Chile para este martes 21 de octubre: las nueve comunas afectadas

Enel anuncia cortes de luz en Chile para este martes 21 de octubre: las nueve comunas afectadas

Lo más popular
“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
1

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
2

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
3

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
4

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia
5

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

La hegemonía del “alperovichismo”
6

La hegemonía del “alperovichismo”

Más Noticias
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Misterioso choque en plena altura: un objeto espacial reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

Misterioso choque en plena altura: un objeto "espacial" reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

Nicolas Sarkozy fue encarcelado en París para cumplir una condena de cinco años

Nicolas Sarkozy fue encarcelado en París para cumplir una condena de cinco años

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Comentarios