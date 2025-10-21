Secciones
Fernando Solabarrieta habló por primera vez del fin de su amistad con Iván Zamorano: "Siento que él estuvo mal"

El periodista deportivo que el distanciamiento con el ex delantero de Real Madrid e Inter de Milán fue dolorosa.

Hace 43 Min

Un momento lleno de emoción se vivió en el más reciente episodio del reality El Internado de Mega, cuando Fernando Solabarrieta habló abiertamente sobre el quiebre de su larga amistad con Iván Zamorano, vínculo que por años fue muy cercano.

Durante una conversación con el actor Etienne Bobenrieth, el periodista deportivo recordó con nostalgia la distancia que hoy lo separa del ex futbolista. “Tú sabes que yo con Iván fui muy amigo, a esta cabra chica (Blu Dumay) la tengo desde así (desde pequeña) y con Iván nos distanciamos hace unos años”, confesó.

Solabarrieta explicó que la separación con el ex delantero de Real Madrid e Inter de Milán fue dolorosa y que, pese al paso del tiempo, sigue teniendo presentes esos recuerdos. “Yo siento que él estuvo mal, él probablemente dirá que yo a lo mejor en algo estuve mal, no tengo idea, lo hablaremos, pero yo tenía cortada esa situación…”, señaló.

El comentarista también relató que fue Blu Dumay, hija de María Alberó, quien le hizo revivir aquellos momentos del pasado. “Y hoy día, cuando Blu habló (sobre Iván) me emocioné, yo la abracé, qué sé yo, y le dije ‘¿sabes qué? Me encanta esto que has dicho, te veo tan grande, tan mujer, tan bien criada’, se lo dije a ella”, relató.

El impacto que tuvo en Fernando Solabarrieta el fin de la amistad con Iván Zamorano

Por último, el comunicador reconoció que la conversación lo hizo reflexionar sobre la importancia de aquella amistad que marcó una etapa significativa de su vida. 

“Y además me emocioné porque me hizo acordar... Pasamos muchos años juntos y ella me obligó hoy a sentir sensaciones, a acordarme y extrañar. Si nosotros nos juntábamos todos los fines de semana, todos los fines de semana estábamos juntos. Yo lo quise mucho, hueón, fuimos muy amigos”, concluyó.

