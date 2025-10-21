Secciones
El rating que logró el gran regreso de “¿Cuánto vale el Show?”: ¿superó a la competencia?

El espacio conducido por Julián Elfenbain alcanzó un promedio de 427.773 personas.

El rating que logró el gran regreso de "¿Cuánto vale el Show?": ¿superó a la competencia?
Hace 1 Hs

El clásico programa de talentos “¿Cuánto vale el Show?” volvió a las pantallas chilenas este lunes y logró cautivar a los televidentes, consolidándose como el espacio más visto de su horario.

En su estreno, el programa conducido por Julián Elfenbein presentó a 10 participantes que demostraron sus habilidades en distintas disciplinas como canto, baile, humor y magia, dando inicio a una nueva etapa del recordado formato que marcó a varias generaciones.

Según cifras oficiales, entre las 19 y las 2.020, el espacio registró una audiencia online promedio de 427.773 personas por minuto, posicionándose en el primer lugar de sintonía. En el mismo horario, Mega alcanzó 393.180 espectadores, Canal 13 promedió 398.563, y TVN llegó a 311.563.

El programa cuenta con un jurado compuesto por Fran Maira, Francisca Merino, Juan Alcayaga (“Don Carter”) y Alejandro De la Cruz, quienes serán los encargados de evaluar el talento de los concursantes.

