Enel anuncia cortes de luz en Chile para este martes 21 de octubre: las nueve comunas afectadas

Las interrupciones se llevarán a cabo en zonas acotadas y se extenderán por un máximo de seis horas, dependiendo del sector.

Enel confirma que nueve comunas de la RM se verán afectadas por cortes de luz.
Hace 1 Hs

Enel informó que este martes se realizarán cortes programados de suministro eléctrico en diversos sectores de nueve comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento en el tendido eléctrico.

Según detalló la empresa, las interrupciones se llevarán a cabo en zonas acotadas y se extenderán por un máximo de seis horas, dependiendo del sector.

Los detalles específicos de los cortes -incluyendo zonas y horarios exactos- se encuentran disponibles en el sitio web oficial de Enel. 

A continuación, se detallan los horarios informados por la compañía:

- La Reina: desde las 9.30 hasta las 15.30 

- Ñuñoa: desde las 10.30 hasta las 16.30  y desde las 10 hasta las 16.

- Las Condes: desde las 10 hasta las 16 y desde las 10.30 hasta las 16.30

- Lo Barnechea: desde las 10 hasta las 16

- La Granja: desde las 11 hasta las 17

- Providencia: desde las 10.30 hasta las 16.30

- Maipú: desde las 10 hasta las 16 y desde las 11 hasta las 17

- Estación Central: desde las 10 hasta las 16

- Recoleta: desde las 11 hasta las 17

La compañía recordó a sus clientes que estos trabajos son necesarios para mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico, y recomendó tomar las precauciones necesarias durante las horas en que se mantendrá interrumpido el suministro.

¿Cómo hacer un reclamo ante Enel por cortes de energía prolongados?

Los cortes prolongados de energía eléctrica representan un problema recurrente para miles de usuarios en Chile, especialmente en zonas abastecidas por Enel. Iniciar un reclamo formal ante la compañía distribuidora requiere seguir un procedimiento específico y contar con la documentación adecuada para respaldar la solicitud.

Comprender qué información es crucial y cómo presentarla de manera organizada es el primer paso para una gestión exitosa ante Enel y, si fuera necesario, ante los organismos reguladores.

Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:

1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.

2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.

3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.

