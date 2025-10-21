"Pasapalabra" alcanza el bote más alto de su historia: Manu y Rosa se enfrentan por más de 2,2 millones de euros

El fenómeno televisivo ‘Pasapalabra’ sigue haciendo historia. Este martes, el popular concurso presentado por Roberto Leal alcanzará un nuevo hito al poner en juego el bote más alto de toda su trayectoria: nada menos que 2.278.000 euros. La cifra supera los 2.272.000 euros que Rafa Castaño se llevó en 2023, estableciendo así un nuevo récord absoluto para el programa de Antena 3.
Los dos concursantes que lucharán por el millonario premio son Manuel Pascual y Rosa Rodríguez, quienes han mantenido una rivalidad tan intensa como respetuosa durante los últimos meses. Su enfrentamiento es ya el más largo en la historia de Pasapalabra, con 234 programas compartidos, superando el mítico duelo entre Orestes Barbero y Rafa Castaño, que duró 197 entregas.
Un récord tras otro
El concurso, que celebra este año su quinto aniversario en Antena 3 —donde se estrenó el 13 de mayo de 2020, en plena pandemia—, mantiene un liderazgo indiscutible en audiencia. Con una media de temporada del 20,6% de cuota de pantalla y 1.713.000 espectadores, ‘Pasapalabra’ es el programa más visto de la televisión española desde hace seis temporadas. Además, ha logrado el 60% de los minutos de oro del año, de lunes a viernes.
Cada vez que el concurso reparte su bote, se convierte en un auténtico acontecimiento televisivo. El último gran hito fue el 16 de marzo de 2023, cuando Rafa Castaño se llevó el premio y ‘Pasapalabra’ alcanzó un 37,4% de cuota y 4.578.000 espectadores, cifras históricas en la televisión española.
Los concursantes: dos trayectorias brillantes
Manu Pascual, de 28 años, es licenciado en Psicología y actualmente cursa un máster en Terapia Psicoanalítica. Vive en Madrid y se define como una persona tímida. Su pasión por el concurso nació de verlo junto a su abuela Sandra, una tradición que lo inspiró a participar. Este lunes cumplirá 364 programas y acumula 228.600 euros en premios asegurados.
Por su parte, Rosa Rodríguez, de 31 años, nació en Argentina y vive en Barcelona. Su familia emigró a Galicia, y ella estudió Filología Inglesa. Antes de concursar en el programa, trabajaba como profesora de español para extranjeros. Lleva 233 programas y acumula 121.800 euros. Además, Rosa se ha convertido en la mujer que más tiempo ha permanecido en ‘Pasapalabra’ en esta etapa, superando ampliamente el récord de Sofía, quien ganó el bote tras 62 programas.
La emoción del gran duelo
Ambos participantes debutaron en televisión con este concurso, y los dos rozaron el éxito en más de una ocasión. Manu ha estado cinco veces a una sola palabra de completar El Rosco, mientras que Rosa ha llegado a 24 aciertos una vez.
El desenlace promete ser uno de los momentos más emocionantes del año en televisión. El ganador no solo se llevará el mayor bote en la historia del formato, sino que también se consolidará como uno de los concursantes más emblemáticos de ‘Pasapalabra’, un programa que sigue demostrando que el conocimiento, la constancia y la emoción pueden convertir una tarde cualquiera en historia de la televisión española.