"Pasapalabra" alcanza el bote más alto de su historia: Manu y Rosa se enfrentan por más de 2,2 millones de euros

El desenlace promete ser uno de los momentos más emocionantes del año en televisión. El ganador no solo se llevará el mayor bote en la historia del formato, sino que también se consolidará como uno de los concursantes más emblemáticos de ‘Pasapalabra’, un programa que sigue demostrando que el conocimiento, la constancia y la emoción pueden convertir una tarde cualquiera en historia de la televisión española.