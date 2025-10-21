Secciones
El restaurante con la Estrella Michelin más antigua de Madrid: cambió de nombre y ofrece un menú de 290 euros

Con dos estrellas, menús de autor y una experiencia de 25 platos, este templo gastronómico combina tradición madrileña e innovación culinaria.

Hace 1 Hs

Madrid es una de las grandes capitales gastronómicas del mundo. En sus calles conviven la tradición centenaria de locales históricos, como el restaurante más antiguo del planeta, con propuestas vanguardistas lideradas por chefs de renombre internacional como Dabiz Muñoz. En este escenario culinario de alto nivel, 29 restaurantes madrileños lucen su propia Estrella Michelin. Pero, ¿cuál de ellos posee la más antigua de la ciudad?

La respuesta es Paco Roncero Restaurante, el establecimiento que en 2019 cambió su nombre pero mantiene la distinción Michelin más longeva de Madrid. Dirigido por Paco Roncero, uno de los chefs más respetados y creativos de España, este restaurante no solo conserva una Estrella Michelin, sino dos, obtenidas en 2002 y 2010, respectivamente.

De La Terraza del Casino a Paco Roncero Restaurante

La historia comenzó en 1990, cuando abrió sus puertas La Terraza del Casino, en el número 15 de la calle Alcalá, un enclave icónico de la capital. Diez años después, Paco Roncero asumió la dirección de cocinas y transformó el proyecto en un referente de la gastronomía moderna madrileña. En 2002, el restaurante consiguió su primera Estrella Michelin; ocho años más tarde, sumó la segunda. En 2019, el chef decidió rebautizarlo con su propio nombre, consolidando así una nueva etapa en su carrera.

El restaurante se define como un espacio moderno y cosmopolita, con un diseño interior a cargo del reconocido Jaime Hayon y una terraza exterior creada por Julio Guixeres. Según su propia carta de presentación, Paco Roncero propone “una cocina que, como Madrid, es un diálogo entre el pasado y el presente. Juega con las raíces, con los recuerdos, pero también con las nuevas ideas y acentos de una ciudad vibrante”.

Experiencias gastronómicas de autor

La oferta incluye varios menús degustación que reflejan el universo creativo del chef. El más completo, el ‘Menú Gran Madrid’, cuesta 290 euros e incluye 25 elaboraciones pensadas para “descubrir el pasado, presente y futuro” de la cocina de Paco Roncero.

También está disponible el ‘Menú Madrid, Madrid, Madrid’, con un precio de 220 euros, que ofrece 23 elaboraciones en un “viaje gastronómico pensado para quienes buscan una experiencia profunda y delicada”.

La Guía Michelin destaca el trabajo del chef, que siente “auténtica devoción por los aceites de oliva” y despliega toda su creatividad en los aperitivos, con clásicos como su Filipino de foie gras con chocolate blanco. Además, subraya que su propuesta “gira hacia la cocina de raíces tradicionales y madrileñas, rindiendo homenaje a los bares de la capital”.

Un legado que une innovación y tradición

Paco Roncero, que ha cocinado para personalidades como Elton John, mantiene un equilibrio perfecto entre la vanguardia y la esencia madrileña. Su restaurante, con dos Estrellas Michelin y más de 20 años de historia, es hoy un símbolo de la alta gastronomía española, donde cada plato es una declaración de amor a la creatividad, la técnica y la memoria culinaria de Madrid.

