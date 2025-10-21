El restaurante con la Estrella Michelin más antigua de Madrid: cambió de nombre y ofrece un menú de 290 euros

El restaurante se define como un espacio moderno y cosmopolita, con un diseño interior a cargo del reconocido Jaime Hayon y una terraza exterior creada por Julio Guixeres. Según su propia carta de presentación, Paco Roncero propone “una cocina que, como Madrid, es un diálogo entre el pasado y el presente. Juega con las raíces, con los recuerdos, pero también con las nuevas ideas y acentos de una ciudad vibrante”.