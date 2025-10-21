El pueblo de Cataluña donde nació Rosalía: raíces familiares, legado industrial y más de 150 fábricas históricas

Rosalía no solo es una de las artistas más reconocidas de España, sino también un fenómeno global. Con discos emblemáticos como El mal querer y Motomami, la cantante ha llevado su sello inconfundible a los escenarios de todo el mundo. Sin embargo, sus raíces permanecen firmes en Sant Esteve Sesrovires, el pequeño pueblo catalán donde nació hace 32 años y que, lejos de ser una localidad común, encierra una historia industrial única en la región.