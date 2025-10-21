Secciones
El pueblo de Cataluña donde nació Rosalía: raíces familiares, legado industrial y más de 150 fábricas históricas

A solo 40 minutos de Barcelona, este rincón del Baix Llobregat guarda más de un siglo de historia y una conexión especial con la artista.

El pueblo de Cataluña donde nació Rosalía: raíces familiares, legado industrial y más de 150 fábricas históricas
Hace 2 Hs

Rosalía no solo es una de las artistas más reconocidas de España, sino también un fenómeno global. Con discos emblemáticos como El mal querer y Motomami, la cantante ha llevado su sello inconfundible a los escenarios de todo el mundo. Sin embargo, sus raíces permanecen firmes en Sant Esteve Sesrovires, el pequeño pueblo catalán donde nació hace 32 años y que, lejos de ser una localidad común, encierra una historia industrial única en la región.

Ubicado a unos 40 minutos de Barcelona, en la comarca del Baix Llobregat, Sant Esteve Sesrovires cuenta con unos 8.000 habitantes distribuidos en nueve núcleos de población. Aunque posee joyas arquitectónicas dignas de una visita, como su iglesia parroquial —que domina el perfil del casco urbano— y las tradicionales masías diseminadas por el municipio, los verdaderos protagonistas del lugar son sus más de 150 fábricas históricas, que lo convirtieron en uno de los grandes centros industriales de Cataluña.

La historia de este pueblo barcelonés se remonta a tiempos romanos, pero fue en el siglo XIX cuando Sant Esteve Sesrovires vivió su gran transformación. La instalación de decenas de factorías impulsó su crecimiento económico y marcó su identidad hasta hoy: muchas de aquellas industrias siguen activas y constituyen uno de los principales atractivos turísticos del municipio.

Entre los enclaves más destacados figura la Ruta de las Masies, un recorrido que permite descubrir 16 casonas rurales, como la emblemática Can Julià, símbolo del pasado agrícola y señorial de la zona. A su vez, los viñedos que rodean el núcleo urbano reflejan otra de las tradiciones locales más arraigadas: la producción de vino y cava, favorecida por el relieve ondulado y los torrentes que cruzan el territorio.

Para quienes buscan naturaleza y senderismo, Sant Esteve Sesrovires ofrece itinerarios como el del Parc Canals i Nubiola o la Ruta Verda, perfectos para recorrer a pie o en bicicleta y apreciar la fusión entre industria, paisaje y patrimonio rural.

Llegar hasta este enclave resulta sencillo: desde Barcelona, basta con tomar la autovía A-2 durante la mayor parte del trayecto y desviarse a la altura de la fábrica de SEAT, una de las más importantes del municipio, para acceder directamente al pueblo que vio nacer a Rosalía.

Entre chimeneas centenarias, caminos de viñas y masías de piedra, Sant Esteve Sesrovires conserva la esencia de un lugar que combina el pasado industrial con la belleza del entorno catalán. Y, para los admiradores de la artista, representa también el punto de partida de una historia musical que conquistó el mundo.

