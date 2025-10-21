Secciones
El bar del País Vasco donde sirven la tortilla de patata favorita de Amaia Montero por solo 3 euros

La vocalista de La Oreja de Van Gogh ha revelado cuál es su rincón gastronómico preferido en San Sebastián: el Bar Néstor, un clásico de la Parte Vieja donde su famosa tortilla se agota cada día en minutos.

Hace 2 Hs

Pueden estar ocurriendo muchas cosas en el mundo, pero cuando Amaia Montero anuncia su regreso a La Oreja de Van Gogh casi veinte años después, España se detiene. Desde que la cantante donostiarra abandonara el grupo en 2007, sus fans no han dejado de soñar con este reencuentro musical. Pero además de su esperada vuelta a los escenarios, la artista ha compartido otro de sus grandes amores: la cocina vasca.

En una entrevista concedida al blog gastronómico Lo que coma Don Manuel, del periodista Igor Cubillo, Amaia confesó cuál es su bar favorito en Donosti. Y, como buena amante de la tradición, lo tiene clarísimo: el Bar Néstor, un pequeño templo culinario de San Sebastián que se ha convertido en parada obligatoria para locales y turistas.

Un clásico donostiarra con una sola mesa

Situado en el número 11 de la calle Pescadería, en pleno corazón de la Parte Vieja, el Bar Néstor abrió sus puertas en 1952 y desde entonces conserva la esencia de los bares de toda la vida. Su propuesta es sencilla pero infalible: producto de primera, ambiente familiar y una tortilla de patata legendaria que cuesta solo 3 euros y que, según Amaia, es “imposible de olvidar”.

El local tiene la particularidad de contar con una sola mesa y una barra repleta de pintxos clásicos. Allí, las dos tortillas que preparan cada día son devoradas en cuestión de minutos, por lo que muchos clientes hacen cola antes de la apertura para asegurarse una porción.

Pero no solo la tortilla atrae a los comensales: su chuletón a la brasa, los pimientos de Getaria y la ensalada de tomate también son imprescindibles para quienes buscan disfrutar de la auténtica gastronomía vasca.

Sin carta, pero con alma

El Bar Néstor no tiene carta formal. No la necesita. Su propuesta gastronómica sencilla y directa lo ha convertido en uno de los bares más queridos y fotografiados de San Sebastián. Allí, entre risas, pintxos y buena compañía, los sabores hablan por sí solos.

Amaia Montero, que siempre ha defendido sus raíces donostiarras, demuestra una vez más su vínculo con la tierra que la vio crecer. Entre canciones, recuerdos y una tortilla que se ha vuelto casi tan famosa como su voz, la artista celebra el regreso a los escenarios con un guiño a su hogar y a la cocina que la inspira.

