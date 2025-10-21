El bar del País Vasco donde sirven la tortilla de patata favorita de Amaia Montero por solo 3 euros

Pueden estar ocurriendo muchas cosas en el mundo, pero cuando Amaia Montero anuncia su regreso a La Oreja de Van Gogh casi veinte años después, España se detiene. Desde que la cantante donostiarra abandonara el grupo en 2007, sus fans no han dejado de soñar con este reencuentro musical. Pero además de su esperada vuelta a los escenarios, la artista ha compartido otro de sus grandes amores: la cocina vasca.