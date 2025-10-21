Rosalía anuncia "Lux": su nuevo disco ilumina Times Square y desata el caos en la Gran Vía

El anuncio debía haberse realizado en Callao, como parte de una presentación cuidadosamente planificada. “Se suponía que antes se tenía que anunciar en Callao...”, lamentó Rosalía. Pero la historia tomó un giro cinematográfico: horas después, Madrid se convirtió en escenario. Miles de personas la siguieron en directo mientras conducía por Gran Vía en un coche blanco. Cuando el tráfico la detuvo, Rosalía bajó del vehículo y echó a correr entre la multitud, fundiéndose con la energía de sus fans hasta desaparecer en un hotel.