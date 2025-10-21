Rosalía anuncia "Lux": su nuevo disco ilumina Times Square y desata el caos en la Gran Vía

Rosalía ha vuelto a hacerlo. Sin previo aviso, con su habitual mezcla de arte, audacia y teatralidad, ha conseguido paralizar dos ciudades y medio internet. La artista catalana anunció que su nuevo disco se titulará ‘Lux’ y saldrá a la venta el próximo 7 de noviembre, en lo que promete ser uno de los lanzamientos musicales más esperados del año.
Aunque la revelación oficial estaba prevista en Madrid, el mundo se enteró primero desde Nueva York, donde el rostro de Rosalía iluminó Times Square como un presagio de lo que estaba por venir. Poco después, la cantante inició una emisión en directo en TikTok a las 20:45, mostrando los preparativos junto a su equipo: maquillaje, estilismo y un ambiente de expectación.
Durante el directo, la artista no ocultó su sorpresa al descubrir que el anuncio se había filtrado antes de tiempo: “Estoy flipando... ¿Pero qué es esta mierda? ¡Se han adelantado en Nueva York! Debe ser un fallo humano”, expresó visiblemente molesta, antes de encender un cigarro y lanzar el móvil sobre la mesa.
El anuncio debía haberse realizado en Callao, como parte de una presentación cuidadosamente planificada. “Se suponía que antes se tenía que anunciar en Callao...”, lamentó Rosalía. Pero la historia tomó un giro cinematográfico: horas después, Madrid se convirtió en escenario. Miles de personas la siguieron en directo mientras conducía por Gran Vía en un coche blanco. Cuando el tráfico la detuvo, Rosalía bajó del vehículo y echó a correr entre la multitud, fundiéndose con la energía de sus fans hasta desaparecer en un hotel.
La portada del disco muestra a Rosalía vestida completamente de blanco, con un velo cubriéndole el cabello y las manos ocultas en la camisa: una imagen cargada de simbolismo religioso que refuerza el concepto espiritual que rodea a ‘Lux’.
Este nuevo álbum marca el inicio de una nueva etapa creativa para la artista, que lleva cerca de tres años trabajando en él tras el cierre de la gira de ‘Motomami’ en 2023. Fiel a su costumbre, Rosalía ha convertido el lanzamiento en un juego de pistas: sus seguidores ya analizan cada publicación, imagen o palabra que comparte en redes para descifrar qué canciones incluirá o qué estética definirá esta nueva era.
El título del disco, que significa “luz” en latín, no es casual. Rosalía ha mostrado en los últimos tiempos un interés creciente por la espiritualidad y la simbología religiosa. En sus publicaciones recientes, aparece en escenarios que evocan espacios litúrgicos, con música solemne y gestos que remiten a una estética sacra. En una de esas escenas incluso mordía un rosario, dejando claro que este imaginario no será solo decorativo, sino parte esencial del contenido del álbum.
Esa transformación también se ha reflejado en algunas entrevistas. En una conversación íntima con Mar Vallverdú para Radio Primavera Sound, la cantante habló desde la cama sobre su conexión con lo divino, su búsqueda de paz y la creación artística como forma de retiro.
“La idea de vivir en clausura, como una monja dedicada solo a crear, no me resulta ajena”, confesó.
Con ‘Lux’, Rosalía parece dispuesta a ir más allá de la reinvención estilística que la convirtió en un fenómeno global. Después de dinamitar los géneros con ‘Motomami’, todo apunta a que su próximo disco será una obra introspectiva, conceptual y espiritual, donde la artista explora la luz como símbolo de transformación.
Y, fiel a su estilo, lo ha hecho a su manera: entre la sorpresa, el caos y la fascinación colectiva.