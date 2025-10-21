Irene Rosales ya no se calla sobre su relación con Guillermo: “Volver a brillar”

Irene Rosales vuelve a ser protagonista de la crónica social tras dar un paso importante en su vida personal. La exnuera de Isabel Pantoja ha compartido recientemente una reflexión en sus redes sociales tras confirmarse su relación con Guillermo, un empresario sevillano con empresa de césped artificial, con quien ha iniciado una nueva etapa sentimental.
La nueva ilusión de Irene Rosales
Hace apenas unas semanas que comenzaron a publicarse los primeros detalles de su relación. Revistas como Semana y Lecturas difundieron fotografías y escenas de la pareja, mostrando citas, planes y momentos juntos. Irene, de manera indirecta, confirmó a la prensa que su vínculo con Guillermo es real, reclamando respeto hacia su vida privada:
“Todos tenemos derecho a ser felices y rehacer la vida. Él es una persona totalmente anónima”.
El mensaje de Irene Rosales en Instagram
En los últimos días, Irene ha compartido varias fotos junto a Guillermo y, con ellas, un texto que refleja su momento vital:
“Es bonito sanar, es bonito cuidarse, es bonito volver a brillar, es bonito volver a llenarse de paz”.
El post ha recibido el apoyo masivo de sus seguidores, con comentarios que celebran su felicidad:
“Qué bonito verte de nuevo sonreír”, “Te lo mereces, ¡te mereces ser feliz!”, “No dejes de brillar jamás”.
Presentando a Guillermo ante la familia
El paso adelante de Irene no se limita a las redes. Este fin de semana, mostró a Guillermo públicamente en varias fotos durante la celebración del cumpleaños de la hermana de Irene. La presencia del empresario sevillano junto a amigos y familiares de la exconcursante de Gran Hermano Dúo marca un avance importante en su relación, consolidando su vínculo y dándolo a conocer al círculo cercano de la influencer.
Un nuevo capítulo para Irene Rosales
Tras un periodo mediático centrado en su separación de Kiko Rivera, Irene Rosales parece enfocarse en su bienestar emocional y en abrirse a la felicidad junto a Guillermo. Sus publicaciones reflejan un mensaje claro: sanar, cuidarse y permitirse volver a brillar.