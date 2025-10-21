Irene Rosales ya no se calla sobre su relación con Guillermo: “Volver a brillar”

Presentando a Guillermo ante la familia

El paso adelante de Irene no se limita a las redes. Este fin de semana, mostró a Guillermo públicamente en varias fotos durante la celebración del cumpleaños de la hermana de Irene. La presencia del empresario sevillano junto a amigos y familiares de la exconcursante de Gran Hermano Dúo marca un avance importante en su relación, consolidando su vínculo y dándolo a conocer al círculo cercano de la influencer.