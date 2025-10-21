Secciones
Mundo

Irene Rosales ya no se calla sobre su relación con Guillermo: “Volver a brillar”

Comparten un nuevo capítulo en su vida sentimental.

Irene Rosales ya no se calla sobre su relación con Guillermo: “Volver a brillar”
Hace 1 Hs

Irene Rosales vuelve a ser protagonista de la crónica social tras dar un paso importante en su vida personal. La exnuera de Isabel Pantoja ha compartido recientemente una reflexión en sus redes sociales tras confirmarse su relación con Guillermo, un empresario sevillano con empresa de césped artificial, con quien ha iniciado una nueva etapa sentimental.

La nueva ilusión de Irene Rosales

Hace apenas unas semanas que comenzaron a publicarse los primeros detalles de su relación. Revistas como Semana y Lecturas difundieron fotografías y escenas de la pareja, mostrando citas, planes y momentos juntos. Irene, de manera indirecta, confirmó a la prensa que su vínculo con Guillermo es real, reclamando respeto hacia su vida privada:

“Todos tenemos derecho a ser felices y rehacer la vida. Él es una persona totalmente anónima”.

El mensaje de Irene Rosales en Instagram

En los últimos días, Irene ha compartido varias fotos junto a Guillermo y, con ellas, un texto que refleja su momento vital:

“Es bonito sanar, es bonito cuidarse, es bonito volver a brillar, es bonito volver a llenarse de paz”.

El post ha recibido el apoyo masivo de sus seguidores, con comentarios que celebran su felicidad:

“Qué bonito verte de nuevo sonreír”, “Te lo mereces, ¡te mereces ser feliz!”, “No dejes de brillar jamás”.

Presentando a Guillermo ante la familia

El paso adelante de Irene no se limita a las redes. Este fin de semana, mostró a Guillermo públicamente en varias fotos durante la celebración del cumpleaños de la hermana de Irene. La presencia del empresario sevillano junto a amigos y familiares de la exconcursante de Gran Hermano Dúo marca un avance importante en su relación, consolidando su vínculo y dándolo a conocer al círculo cercano de la influencer.

Un nuevo capítulo para Irene Rosales

Tras un periodo mediático centrado en su separación de Kiko Rivera, Irene Rosales parece enfocarse en su bienestar emocional y en abrirse a la felicidad junto a Guillermo. Sus publicaciones reflejan un mensaje claro: sanar, cuidarse y permitirse volver a brillar.

Temas EspañaIsabel PantojaKiko RiveraIrene Rosales
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Guillermo, el novio de Irene Rosales, habla por primera vez de su relación

Guillermo, el novio de Irene Rosales, habla por primera vez de su relación

Irene Rosales tiene novio: las imágenes que confirman su relación con un empresario sevillano, un mes después de separarse de Kiko Rivera

Irene Rosales tiene novio: las imágenes que confirman su relación con un empresario sevillano, un mes después de separarse de Kiko Rivera

Irene Rosales emite un comunicado tras la publicación de sus fotos con su nuevo novio

Irene Rosales emite un comunicado tras la publicación de sus fotos con su nuevo novio

Amor Romeira advierte a Irene Rosales sobre su nuevo novio: “Huye, Irene”

Amor Romeira advierte a Irene Rosales sobre su nuevo novio: “Huye, Irene”

Kiko Rivera opinó sobre la relación de su ex Irene Rosales y Guillermo

Kiko Rivera opinó sobre la relación de su ex Irene Rosales y Guillermo

Lo más popular
“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
1

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
2

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
3

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
4

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia
5

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

La hegemonía del “alperovichismo”
6

La hegemonía del “alperovichismo”

Más Noticias
Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Javier Milei tildó a Ricardo Bussi de mentiroso y anticipó que lo denunciará ante la Justicia

Misterioso choque en plena altura: un objeto espacial reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

Misterioso choque en plena altura: un objeto "espacial" reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

Nicolas Sarkozy fue encarcelado en París para cumplir una condena de cinco años

Nicolas Sarkozy fue encarcelado en París para cumplir una condena de cinco años

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Comentarios