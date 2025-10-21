Secciones
Polémica en España: ¿Los libros abren una grieta entre Laura Escanes y María Pombo?

Las influencers protagonizan una nueva polémica en redes.

Hace 1 Hs

Lo que comenzó como una broma en el programa Al cielo con ella se ha convertido en un nuevo enfrentamiento entre Laura Escanes y María Pombo. La influencer catalana respondió a lo que considera “indirectas injustas” de Pombo tras la polémica sobre lectura que semanas atrás rodeó a la madrileña.

¿Qué pasó en el programa de Laura Escanes?

Durante el programa de humor presentado por Henar Álvarez, Escanes respondió entre risas a la pregunta “¿te gusta leer?”:

“Sí, leo, pero menos de lo que me gustaría”.

Los espectadores lo interpretaron como un guiño a la controversia de Pombo, quien dijo en TikTok que no leer no te hace peor persona.

La respuesta velada de María Pombo

Horas después, Pombo compartió mensajes en Instagram sobre respeto y acoso sin mencionar nombres, como:

“Si el chiste se ríe de alguien, no es gracioso” #stopbullying

Muchos fans interpretaron que iban dirigidos a Escanes, mientras otros creyeron que eran para la pequeña Sandra Peña.

Laura Escanes rompe el silencio

Escanes aclaró que su comentario no tenía intención de ofender:

“Es un programa de humor, reírme de esa pregunta no da ningún titular. No hablo de nadie”.

También afirmó:

“Que se insinúe que he hecho bullying no me parece bonito. No me puedo callar con estas insinuaciones que son muy graves”.

Nueva etapa profesional: GenZ Awards

A pesar de la polémica, Laura se prepara para su debut como presentadora en los GenZ Awards, este miércoles 22 de octubre.

“No quiero hablar más del tema porque esta semana es importante. Lo que menos me apetece es enfrentarme a un photocall en esta polémica”.

¿Nueva rivalidad entre influencers?

Aunque Pombo no mencionó a Laura directamente, la coincidencia en el tiempo de sus publicaciones y los comentarios en redes han desatado un nuevo capítulo de tensión entre dos de las influencers más seguidas de España.

