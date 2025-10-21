Nuevos detalles sobre la salida de Pablo Benegas de La Oreja de Van Gogh: “Deja a Amaia a los pies de los caballos”

La salida temporal de Pablo Benegas de La Oreja de Van Gogh ha generado revuelo entre los seguidores del grupo y reavivado tensiones internas justo en el momento en que Amaia Montero regresa a la formación que la lanzó al estrellato.
La periodista Silvia Taulés reveló en el programa La Roca que la relación entre los integrantes no siempre fue fácil, especialmente tras la marcha inicial de Amaia en 2007. “Cuando Amaia se fue, Benegas no se quedó muy contento”, afirmó la colaboradora, dejando entrever que su reciente decisión podría tener raíces más profundas.
Un regreso polémico y divisiones entre los fans
El esperado regreso de Amaia Montero, anunciado como un reencuentro histórico, no ha estado exento de controversia. En redes sociales, varios clubes de fans de La Oreja de Van Gogh han mostrado su malestar por la forma en que se ha gestionado el regreso de la cantante donostiarra. Algunos grupos incluso anunciaron su disolución, defendiendo el papel de Leire Martínez, quien asumió la voz principal de la banda tras la salida de Amaia.
“Ahora Leire es parte de esta familia”, expresaron los seguidores más fieles, marcando distancia con el entusiasmo generalizado por el retorno de Montero.
El comunicado oficial del grupo
A través de sus canales oficiales, La Oreja de Van Gogh confirmó que Pablo Benegas no participará en los próximos compromisos de la banda.
“Aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que, por supuesto, seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor”, indicó el comunicado.
Por su parte, el guitarrista también ofreció su versión a El País:
“No dejo el grupo, pero no les voy a acompañar en esta etapa”.
Los aspectos empresariales detrás del grupo
Durante La Roca, Silvia Taulés explicó que La Oreja de Van Gogh “además de ser un grupo musical, es una sociedad limitada”. En ella, han estado siempre los cinco miembros originales, incluidos Amaia Montero y Pablo Benegas, pero no Leire Martínez, quien en su momento llegó a trabajar para la propia Amaia.
“Benegas se ha ido del grupo, pero no de la sociedad”, aclaró Taulés, subrayando que esta salida ocurre justo antes de la vuelta de Amaia, algo que en palabras de la periodista “la deja a los pies de los caballos”.
Un momento clave para el futuro de la banda
Con el regreso de Amaia Montero y la retirada temporal de Pablo Benegas, La Oreja de Van Gogh atraviesa una de las etapas más delicadas de su trayectoria. El grupo, formado en San Sebastián a finales de los años 90, ha sido uno de los más exitosos del pop español, con más de ocho millones de discos vendidos y una legión de seguidores en España y Latinoamérica.
El futuro inmediato del conjunto dependerá de cómo se gestione este nuevo equilibrio interno entre la nostalgia por la formación original y la lealtad de quienes siguieron a la banda durante la era de Leire Martínez.