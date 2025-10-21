Nuevos detalles sobre la salida de Pablo Benegas de La Oreja de Van Gogh: “Deja a Amaia a los pies de los caballos”

Un momento clave para el futuro de la banda

Con el regreso de Amaia Montero y la retirada temporal de Pablo Benegas, La Oreja de Van Gogh atraviesa una de las etapas más delicadas de su trayectoria. El grupo, formado en San Sebastián a finales de los años 90, ha sido uno de los más exitosos del pop español, con más de ocho millones de discos vendidos y una legión de seguidores en España y Latinoamérica.