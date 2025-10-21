La cantante Aitana habla sin tapujos de su patrimonio: “Tengo 4 casas, una en España, otra en Miami y las otras dos las tengo alquiladas”

A sus 26 años, Aitana Ocaña se ha consolidado como una de las artistas más influyentes y rentables del pop español. Desde su salto a la fama en Operación Triunfo 2017, la cantante catalana ha construido no solo una carrera musical internacional, sino también una fortuna estimada en 5 millones de euros, gracias a una estrategia de inversión inmobiliaria y empresarial tan planificada como su carrera artística.
Aitana, la artista-empresaria del pop español
En pleno auge profesional, Aitana combina su vida sobre los escenarios con una sólida estructura empresarial. La intérprete de “Los Ángeles” y “Mon Amour” ha declarado que la mayor parte de su dinero está invertido en patrimonio inmobiliario:
“Casi todo lo invierto en patrimonio”, confesó en una entrevista con David Broncano en La Revuelta.
La cantante posee cuatro viviendas, repartidas entre España y Estados Unidos. En Madrid reside en una casa de tres plantas con piscina y estudio de grabación en la exclusiva urbanización de Ciudalcampo, comprada en 2022 por unos 800.000 euros. Además, cuenta con otra vivienda en Colmenar Viejo, actualmente alquilada, y dos inmuebles en Miami Shores, uno de ellos también destinado al alquiler. Solo estas propiedades suman cerca de 4,5 millones de euros de valor patrimonial.
Sociedades y gestión familiar
Aitana no solo ha triunfado en la música, sino que también ha demostrado un fuerte instinto empresarial. En 2020 fundó Sop y Oli S.L., dedicada a la promoción inmobiliaria, con un capital inicial de más de 600.000 euros. Dos años después, creó Mani 777 S.L., orientada a la producción musical y audiovisual.
Ambas sociedades están administradas por su padre, Cosme Ocaña, quien también participa en la gestión de sus derechos y giras. Aitana, además, forma parte de dos asociaciones de interés económico (AIE): Tiempo Muerto Producciones y Escenario Baleares Producciones, dedicadas a la organización de espectáculos en vivo.
Esta estructura le permite diversificar ingresos y mantener control total sobre su obra, una estrategia poco común en artistas de su generación.
Polémica y control: el papel de su padre en su carrera
El papel de Cosme Ocaña ha sido motivo de debate público tras el estreno de un documental sobre la cantante. Algunos críticos consideran que su implicación es excesiva, aunque el entorno de Aitana asegura que la relación profesional se basa en la confianza y la experiencia familiar.
Lejos de las polémicas, Aitana continúa construyendo una imagen de artista consciente, madura y estratégica, que ha sabido transformar la fama en un proyecto empresarial sólido y sostenible.
Reconocimiento y éxito internacional
En 2025, Aitana recibió el Premio Cultura en los Premios Vanguardia 2025, entregado por el rey Felipe VI, por su contribución al panorama musical español y el impacto internacional de su cuarto álbum, Cuarto Azul.
El disco ha sido un éxito rotundo: se posicionó en los primeros lugares de ventas en España y Latinoamérica y superó los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales pocas semanas después de su lanzamiento.
Aitana anuncia su gira mundial: “Cuarto Azul World Tour 2026”
Tras cerrar con éxito su gira Metamorfosis Seasons —que reunió a más de 150.000 espectadores en el Estadi Olímpic de Barcelona y el Riyadh Air Metropolitano de Madrid—, Aitana se prepara para su primera gira mundial, el Cuarto Azul World Tour 2026.
Las entradas están disponibles desde el 20 de octubre, y el tour incluirá conciertos en España, Latinoamérica y Estados Unidos, consolidando a la artista como una de las figuras españolas más internacionales de su generación.
Aitana Ocaña: música, visión y patrimonio
Con solo 26 años, Aitana se ha convertido en un símbolo del nuevo modelo de artista-empresaria: alguien capaz de equilibrar la pasión creativa con una gestión financiera inteligente.
Entre giras internacionales, propiedades millonarias y empresas familiares, la cantante catalana demuestra que su éxito no es solo cuestión de talento, sino también de estrategia, trabajo y visión a largo plazo.