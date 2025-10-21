Secciones
Mundo

La cantante Aitana habla sin tapujos de su patrimonio: “Tengo 4 casas, una en España, otra en Miami y las otras dos las tengo alquiladas”

La cantante catalana combina su éxito musical con una sólida estrategia empresarial e inmobiliaria mientras prepara su “Cuarto Azul World Tour 2026”.

La cantante Aitana habla sin tapujos de su patrimonio: “Tengo 4 casas, una en España, otra en Miami y las otras dos las tengo alquiladas”
Hace 1 Hs

A sus 26 años, Aitana Ocaña se ha consolidado como una de las artistas más influyentes y rentables del pop español. Desde su salto a la fama en Operación Triunfo 2017, la cantante catalana ha construido no solo una carrera musical internacional, sino también una fortuna estimada en 5 millones de euros, gracias a una estrategia de inversión inmobiliaria y empresarial tan planificada como su carrera artística.

Aitana, la artista-empresaria del pop español

En pleno auge profesional, Aitana combina su vida sobre los escenarios con una sólida estructura empresarial. La intérprete de “Los Ángeles” y “Mon Amour” ha declarado que la mayor parte de su dinero está invertido en patrimonio inmobiliario:

“Casi todo lo invierto en patrimonio”, confesó en una entrevista con David Broncano en La Revuelta.

La cantante posee cuatro viviendas, repartidas entre España y Estados Unidos. En Madrid reside en una casa de tres plantas con piscina y estudio de grabación en la exclusiva urbanización de Ciudalcampo, comprada en 2022 por unos 800.000 euros. Además, cuenta con otra vivienda en Colmenar Viejo, actualmente alquilada, y dos inmuebles en Miami Shores, uno de ellos también destinado al alquiler. Solo estas propiedades suman cerca de 4,5 millones de euros de valor patrimonial.

Sociedades y gestión familiar

Aitana no solo ha triunfado en la música, sino que también ha demostrado un fuerte instinto empresarial. En 2020 fundó Sop y Oli S.L., dedicada a la promoción inmobiliaria, con un capital inicial de más de 600.000 euros. Dos años después, creó Mani 777 S.L., orientada a la producción musical y audiovisual.

Ambas sociedades están administradas por su padre, Cosme Ocaña, quien también participa en la gestión de sus derechos y giras. Aitana, además, forma parte de dos asociaciones de interés económico (AIE): Tiempo Muerto Producciones y Escenario Baleares Producciones, dedicadas a la organización de espectáculos en vivo.

Esta estructura le permite diversificar ingresos y mantener control total sobre su obra, una estrategia poco común en artistas de su generación.

Polémica y control: el papel de su padre en su carrera

El papel de Cosme Ocaña ha sido motivo de debate público tras el estreno de un documental sobre la cantante. Algunos críticos consideran que su implicación es excesiva, aunque el entorno de Aitana asegura que la relación profesional se basa en la confianza y la experiencia familiar.

Lejos de las polémicas, Aitana continúa construyendo una imagen de artista consciente, madura y estratégica, que ha sabido transformar la fama en un proyecto empresarial sólido y sostenible.

Reconocimiento y éxito internacional

En 2025, Aitana recibió el Premio Cultura en los Premios Vanguardia 2025, entregado por el rey Felipe VI, por su contribución al panorama musical español y el impacto internacional de su cuarto álbum, Cuarto Azul.

El disco ha sido un éxito rotundo: se posicionó en los primeros lugares de ventas en España y Latinoamérica y superó los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales pocas semanas después de su lanzamiento.

Aitana anuncia su gira mundial: “Cuarto Azul World Tour 2026”

Tras cerrar con éxito su gira Metamorfosis Seasons —que reunió a más de 150.000 espectadores en el Estadi Olímpic de Barcelona y el Riyadh Air Metropolitano de Madrid—, Aitana se prepara para su primera gira mundial, el Cuarto Azul World Tour 2026.

Las entradas están disponibles desde el 20 de octubre, y el tour incluirá conciertos en España, Latinoamérica y Estados Unidos, consolidando a la artista como una de las figuras españolas más internacionales de su generación.

Aitana Ocaña: música, visión y patrimonio

Con solo 26 años, Aitana se ha convertido en un símbolo del nuevo modelo de artista-empresaria: alguien capaz de equilibrar la pasión creativa con una gestión financiera inteligente.

Entre giras internacionales, propiedades millonarias y empresas familiares, la cantante catalana demuestra que su éxito no es solo cuestión de talento, sino también de estrategia, trabajo y visión a largo plazo.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Esta es la mejor agua embotellada del mercado en España, según la OCU

Esta es la mejor agua embotellada del mercado en España, según la OCU

El chocolate saludable de Mercadona que todos buscan: tiene 85% de cacao y se agota enseguida

El chocolate saludable de Mercadona que todos buscan: tiene 85% de cacao y se agota enseguida

Dietas milagro: la peligrosa trampa en la que caen más de la mitad de los españoles

Dietas milagro: la peligrosa trampa en la que caen más de la mitad de los españoles

Este es el precio de la luz hoy lunes, 20 de octubre de 2025 en España

Este es el precio de la luz hoy lunes, 20 de octubre de 2025 en España

¿Están juntos Nicole Wallace y Gabriel Guevara? La verdad detrás de la relación más comentada de Culpa Nuestra

¿Están juntos Nicole Wallace y Gabriel Guevara? La verdad detrás de la relación más comentada de Culpa Nuestra

Lo más popular
“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán
1

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán
2

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados
3

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena
4

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

La hegemonía del “alperovichismo”
5

La hegemonía del “alperovichismo”

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo
6

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Más Noticias
Misterioso choque en plena altura: un objeto espacial reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

Misterioso choque en plena altura: un objeto "espacial" reventó el parabrisas y desvió un avión de United Airlines

Nicolas Sarkozy fue encarcelado en París para cumplir una condena de cinco años

Nicolas Sarkozy fue encarcelado en París para cumplir una condena de cinco años

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

El ensanchamiento de la avenida Solano Vera abre un nuevo frente de debate en Yerba Buena

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

“Y vos, ¿a quién vas a votar?”: el doble voto vergüenza de Tucumán

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Con muchos aplazos y sin aprobados, así fue el 1x1 de la derrota de Atlético Tucumán frente a San Lorenzo

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Silbidos, billetes y una relación rota dentro de Atlético Tucumán

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Ocho diferencias que habrá al votar con la Boleta Única de Papel

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Denuncian al comisionado comunal de Gobernador Garmendia por condicionar el voto de empleados

Comentarios