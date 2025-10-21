La cantante Aitana habla sin tapujos de su patrimonio: “Tengo 4 casas, una en España, otra en Miami y las otras dos las tengo alquiladas”

La cantante posee cuatro viviendas, repartidas entre España y Estados Unidos. En Madrid reside en una casa de tres plantas con piscina y estudio de grabación en la exclusiva urbanización de Ciudalcampo, comprada en 2022 por unos 800.000 euros. Además, cuenta con otra vivienda en Colmenar Viejo, actualmente alquilada, y dos inmuebles en Miami Shores, uno de ellos también destinado al alquiler. Solo estas propiedades suman cerca de 4,5 millones de euros de valor patrimonial.