Sube el precio de la luz en España: estas son las tarifas por hora para el 21 de octubre

El precio de la luz en España subirá este martes 21 de octubre de 2025 informó el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
La tarifa más alta del día subió más de cinco euros en comparación con la del día anterior.
Por su parte, el precio más bajo de la jornada aumentó más de un euro y se aleja de la tarifa bajo cero.
Mientras que la tarifa promedio bajó un par de euros para este martes.
Cabe mencionar que el precio de la luz cambia todos los días, inclusive varía cada hora, por lo que es importante mantenerse informado y evitar sorpresas.
Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para hacer uso extendido del servicio de energía eléctrica y así evitar incrementos indeseados en la factura de la luz.
Precio de la energía eléctrica, para este martes 21 de octubre de 2025
Tarifa media: 38.78 euros por megavatio hora
Tarifa más alta: 112.0 euros por megavatio hora
Tarifa más baja: 1.72 euros por megavatio hora
El precio de la electricidad cada hora
A lo largo de este martes 21 de octubre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 45.8 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 25.2 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 17.16 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 7.96 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 12.92 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 12.75 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 24.94 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 46.76 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 90.05 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 104.49 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 56.0 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 25.07 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 10.1 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.52 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 1.72 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.01 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 25.07 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 54.08 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 112.0 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 92.22 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 92.79 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 60.1 euros por megavatio hora.