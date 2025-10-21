Secciones
Mundo

Sube el precio de la luz en España: estas son las tarifas por hora para el 21 de octubre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas.

Sube el precio de la luz en España: estas son las tarifas por hora para el 21 de octubre
Hace 1 Hs

El precio de la luz en España subirá este martes 21 de octubre de 2025 informó el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

La tarifa más alta del día subió más de cinco euros en comparación con la del día anterior.

Por su parte, el precio más bajo de la jornada aumentó más de un euro y se aleja de la tarifa bajo cero.

Mientras que la tarifa promedio bajó un par de euros para este martes.

Cabe mencionar que el precio de la luz cambia todos los días, inclusive varía cada hora, por lo que es importante mantenerse informado y evitar sorpresas.

Con esta información sabrás cuál es el mejor momento del día para hacer uso extendido del servicio de energía eléctrica y así evitar incrementos indeseados en la factura de la luz.

Precio de la energía eléctrica, para este martes 21 de octubre de 2025

Tarifa media: 38.78 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 112.0 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 1.72 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

A lo largo de este martes 21 de octubre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 45.8 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 25.2 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 17.16 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 7.96 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 12.92 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 12.75 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 24.94 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 46.76 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 90.05 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 104.49 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 56.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 25.07 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 10.1 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 1.72 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 3.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 3.52 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 25.07 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 54.08 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 112.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 92.22 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 92.79 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 60.1 euros por megavatio hora.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Este es el precio de la luz hoy lunes, 20 de octubre de 2025 en España

Este es el precio de la luz hoy lunes, 20 de octubre de 2025 en España

Dietas milagro: la peligrosa trampa en la que caen más de la mitad de los españoles

Dietas milagro: la peligrosa trampa en la que caen más de la mitad de los españoles

Quién es Mar Vallverdú, la joven periodista catalana que entrevistará a Rosalía en su regreso más esperado

Quién es Mar Vallverdú, la joven periodista catalana que entrevistará a Rosalía en su regreso más esperado

La Casa de los Gemelos: el reality más polémico de España que fue cancelado tras solo nueve horas al aire

"La Casa de los Gemelos": el reality más polémico de España que fue cancelado tras solo nueve horas al aire

Del hospital al bar: un médico español gana el doble trabajando como camarero en Alemania

Del hospital al bar: un médico español gana el doble trabajando como camarero en Alemania

Lo más popular
Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán
1

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino
2

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña
3

Secco apuesta por la nostalgia y la autenticidad: Susana Giménez vuelve a protagonizar su nueva campaña

4

Tareas preventivas ante los temporales

5

Cartas de lectores: más educación y menos armas

6

Cartas de lectores: actor mileísta

Más Noticias
Efemérides del martes 21 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 21 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán

Una militante de la universidad pública es la candidata titular más joven de Tucumán

Conclusiones de la Asamblea de Punta Cana

Conclusiones de la Asamblea de Punta Cana

Nace un nuevo orden en la política provincial

Nace un nuevo orden en la política provincial

¿Por qué Argentina aún no está en la vanguardia de la inteligencia artificial?

¿Por qué Argentina aún no está en la vanguardia de la inteligencia artificial?

Recuerdos fotográficos: La “vuelta del perro” por la plaza Independencia

Recuerdos fotográficos: La “vuelta del perro” por la plaza Independencia

La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista

La (desproporcionada) acción de Netanyahu ante la perversidad terrorista

Comentarios