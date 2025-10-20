EN VIVO: Atlético Tucumán le gana 1 a 0 a San Lorenzo en el José Fierro

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán y San Lorenzo se enfrentarán esta noche desde las 21.15 en el estadio Monumental José Fierro, en un duelo clave por el Torneo Clausura 2025. El Decano, dirigido por Lucas Pusineri, buscará mantener su invicto de tres partidos como local y reponerse tras la derrota ante Instituto. Con el regreso paulatino de Renzo Tesuri tras una larga lesión, el conjunto tucumano intentará sumar de a tres para seguir en la pelea por los puestos de playoffs.

Del otro lado, San Lorenzo llega inmerso en una profunda crisis institucional y deportiva. En medio del conflicto político que involucra al presidente Moretti y con una delicada situación económica que incluye deudas al plantel, el Ciclón necesita con urgencia una victoria para no alejarse de la zona de clasificación. Damián Ayude contará nuevamente con Orlando Gill tras la fecha FIFA, en un equipo que buscará reencontrarse con su mejor versión en un contexto adverso. El partido será arbitrado por Bruno Amiconi, con Sebastián Martínez en el VAR, y se podrá ver en vivo por ESPN Premium.