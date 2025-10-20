Secciones
EN VIVO: Atlético Tucumán le gana 1 a 0 a San Lorenzo en el José Fierro

Gol tempranero de Ortíz, antes de los 9 minutos. Transmite ESPN Premium

Hace 11 Min
21:36 hs

Así fue el gol de Atlético

21:28 hs

Gool del "Decano"

Marcelo Ortiz pone a Atlético Tucumán 1 a 0 frente a San Lorenzo.

21:24 hs

Tarjeta amarilla para Nicolás Laméndola

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Nicolás Laméndola. Atlético Tucumán tiene un jugador amonestado.


21:20 hs

Hinchas decanos arrojaron billetes a la cancha

Minutos antes del inicio del partido, hinchas decanos arrojaron billetes a la cancha en señal de repudio hacia los jugadores, quienes se negaron a concentrar para este encuentro en reclamo por deudas impagas.

21:17 hs

Arrancó el partido

21:12 hs

Todo listo

20:48 hs

Los titulares del equipo local

20:36 hs

Los 11 de San Lorenzo

20:17 hs

Atlético ya en casa

20:14 hs

Los minutos previos

19:47 hs

San Lorenzo: Andrés Vombergar quedó desafectado del partido por una angina pultacea con cuadro febril desde ayer a la noche.

19:31 hs

Cómo llegan Atlético Tucumán al duelo con Sa Lorenzo por el Torneo Clausura

El Decano viene de caer 2-0 ante Instituto y sigue sin poder ganar fuera de Tucumán. "Son muchos factores por los que el equipo no puede mostrar su mejor faceta de visitante, pero principalmente es la seguridad en ellos mismos", aseveró el DT Lucas Pusineri. Sin embargo, hace tres partidos que no cae en el José Fierro y buscará estirar esa racha ante San Lorenzo para seguir prendido en la zona. La buena noticia es que Renzo Tesuri se recuperó de la rotura del ligamento cruzado anterior, recibió el alta médica, trabajó con el resto del grupo y su vuelta está cada vez más cerca.

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán y San Lorenzo se enfrentarán esta noche desde las 21.15 en el estadio Monumental José Fierro, en un duelo clave por el Torneo Clausura 2025. El Decano, dirigido por Lucas Pusineri, buscará mantener su invicto de tres partidos como local y reponerse tras la derrota ante Instituto. Con el regreso paulatino de Renzo Tesuri tras una larga lesión, el conjunto tucumano intentará sumar de a tres para seguir en la pelea por los puestos de playoffs.

Del otro lado, San Lorenzo llega inmerso en una profunda crisis institucional y deportiva. En medio del conflicto político que involucra al presidente Moretti y con una delicada situación económica que incluye deudas al plantel, el Ciclón necesita con urgencia una victoria para no alejarse de la zona de clasificación. Damián Ayude contará nuevamente con Orlando Gill tras la fecha FIFA, en un equipo que buscará reencontrarse con su mejor versión en un contexto adverso. El partido será arbitrado por Bruno Amiconi, con Sebastián Martínez en el VAR, y se podrá ver en vivo por ESPN Premium.

