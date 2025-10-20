Qué son los nitratos y por qué en algunos alimentos pueden ser nocivos para la salud

Las plantas son la fuente principal de nitratos

De hecho, "la principal fuente de nitratos en la dieta proviene de las plantas, que representan alrededor del 70-80% de nuestra ingesta diaria", explicó Catherine Bondonno, investigadora principal de nutrición y salud de la Universidad Edith Cowan, en Australia a BBC News. El 10% al 15% restante proviene de la carne (tanto los naturales como los utilizados como conservantes en la carne procesada), y una pequeña cantidad, entre el 1% y el 10%, puede provenir de canales de agua, debido a la escorrentía de producciones agrícolas y ganaderas. Las espinacas, la lechuga, la col rizada, la remolacha y el apio son algunas de las mayores fuentes naturales de estos compuestos.