Qué son los nitratos y por qué en algunos alimentos pueden ser nocivos para la salud

Pocos ingredientes generan tanta confusión en el mundo de la nutrición como los nitratos. Estos son compuestos químicos simples, que aunque se producen naturalmente en nuestro cuerpo, también están presentes en muchos de los alimentos que consumimos e incluso en el agua que bebemos. A menudo se nos dice que los evitemos en productos como las carnes procesadas, pero al mismo tiempo se nos recomienda buscar plantas ricas en ellos, como la remolacha y las espinacas. Esta ambivalencia nos lleva a preguntar: ¿cómo debe ser el consumo de nitratos en nuestra dieta?
Cuando miramos de dónde provienen en nuestra dieta, las verduras se llevan la mayor parte. Nosotros obtenemos la mayoría de nuestros nitratos de las verduras y allí es donde pueden aportar grandes beneficios para nuestra salud.
Las plantas son la fuente principal de nitratos
De hecho, "la principal fuente de nitratos en la dieta proviene de las plantas, que representan alrededor del 70-80% de nuestra ingesta diaria", explicó Catherine Bondonno, investigadora principal de nutrición y salud de la Universidad Edith Cowan, en Australia a BBC News. El 10% al 15% restante proviene de la carne (tanto los naturales como los utilizados como conservantes en la carne procesada), y una pequeña cantidad, entre el 1% y el 10%, puede provenir de canales de agua, debido a la escorrentía de producciones agrícolas y ganaderas. Las espinacas, la lechuga, la col rizada, la remolacha y el apio son algunas de las mayores fuentes naturales de estos compuestos.
Cuando los nitratos cuidan tu corazón
Los nitratos que se encuentran de forma natural en las plantas han sido asociados con importantes beneficios para la salud. Existe evidencia sustancial que demuestra que los nitratos de origen vegetal mejoran la salud cardiovascular y podrían reducir el riesgo de sufrir un derrame cerebral.
Esto se debe a que el nitrato vegetal puede convertirse en óxido nítrico dentro de nuestro cuerpo, lo que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y, consecuentemente, puede reducir la presión arterial. Por ejemplo, se ha descubierto que el alto contenido de nitrato natural en el jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas. Si bien algunos estudios han encontrado que los nitratos no tienen un efecto específico, los investigadores creen que las verduras con alto contenido de nitratos nos benefician porque "también contienen altas cantidades de vitamina C y otros antioxidantes", los cuales previenen la reacción dañina de los nitratos.
La cara oscura: por qué los evitamos en la carne
A diferencia de sus parientes vegetales, los nitratos y nitritos (porción que es absorbida y convertida por bacterias en la lengua y el estómago) agregados a la carne procesada para prevenir el crecimiento bacteriano son ampliamente considerados como nocivos para el cuerpo.
El peligro no radica necesariamente en el químico en sí, sino en las moléculas en las que se convierten cuando los consumimos. Según la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, "el procesamiento de la carne, como el curado (por ejemplo, que le añade nitratos o nitritos) o ahumado, puede conducir a la formación de sustancias químicas potencialmente cancerígenas, como los compuestos N-nitroso (NOC)". Los científicos han pedido reiteradamente la prohibición de nitritos en la carne procesada, basándose en investigaciones que mostraron que ratones alimentados con una dieta de carne procesada que contenía estos químicos desarrollaron un 75% más de tumores cancerosos.
La clave está en el equilibrio
Es cierto que la carne procesada se asocia con un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal y, posiblemente, cáncer de estómago. Sin embargo, los expertos señalan que estos riesgos no solo están relacionados con los nitratos y nitritos añadidos, sino también con el alto contenido de sal y grasas saturadas de estos productos.
Un amplio cuerpo de investigaciones respalda que una dieta rica en verduras y baja en carne procesada es la más beneficiosa. La recomendación principal es centrarse en incorporar una variedad de alimentos de origen vegetal, incluyendo verduras de hojas verdes (como espinacas y col rizada) y tubérculos (como la remolacha). Bondonno afirma que: "Estas fuentes naturales de nitratos no solo proporcionan otros nutrientes esenciales sino que también contribuyen a la salud cardiovascular en general".