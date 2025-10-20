Rating: la final del Mundial Sub-20 fue lo más visto del domingo en la televisión chilena

El pasado domingo, el fútbol y los espacios políticos se posicionaron como los grandes protagonistas del rating en la televisión chilena. El partido del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos se coronó como lo más visto del día, alcanzando 1,3 millones de espectadores y un alcance de 2,9 millones.
Las franjas políticas, tanto de la tarde como de la noche, se ubicaron en el segundo y tercer lugar respectivamente. La edición nocturna logró 858.000 espectadores y un alcance de 1,4 millones, mientras que la transmisión de la tarde alcanzó 832.000 espectadores y 1,1 millones de alcance.
En cuarto lugar se posicionó CHV Noticias Central, con 713.000 espectadores y un alcance de 1,2 millones.
Durante el prime time, la competencia entre los programas 133 Atrapados por la realidad, Mundos Opuestos y Primer Plano tuvo un claro vencedor. El programa de Mega logró 620.000 espectadores y 1,2 millones de alcance, mientras que el reality de Canal 13 alcanzó 513.000 espectadores y 1,3 millones. Por su parte, el espacio de farándula Primer Plano apenas llegó a 355.000 espectadores, con un alcance de 1,2 millones.