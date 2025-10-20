Rating: la final del Mundial Sub-20 fue lo más visto del domingo en la televisión chilena

Durante el prime time, la competencia entre los programas 133 Atrapados por la realidad, Mundos Opuestos y Primer Plano tuvo un claro vencedor. El programa de Mega logró 620.000 espectadores y 1,2 millones de alcance, mientras que el reality de Canal 13 alcanzó 513.000 espectadores y 1,3 millones. Por su parte, el espacio de farándula Primer Plano apenas llegó a 355.000 espectadores, con un alcance de 1,2 millones.