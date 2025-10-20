Secciones
Mundo

Subsidio eléctrico en Chile: ¿de cuánto será la rebaja en el primer semestre de 2026?

A continuación la tabla comparativa publicada por el Ministerio de Energía.

Subsidio eléctrico en Chile Subsidio eléctrico en Chile
Hace 1 Hs

Tras la publicación de los resultados de la tercera convocatoria al Subsidio Eléctrico, quienes no fueron incluidos en la nómina aún tendrán la posibilidad de acceder a esta ayuda estatal que reduce el monto de las boletas de luz mensuales.

A la espera del cuarto llamado de postulación, los interesados deben enfocarse en cumplir los requisitos exigidos por el beneficio, especialmente estar al día con sus boletas de electricidad, es decir, no registrar pagos pendientes.

Otras condiciones a considerar incluyen ser mayor de edad, contar con Clave Única, estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al tramo de hasta el 40% de vulnerabilidad socioeconómica.

El Ministerio de Energía, a través del sitio web oficial del beneficio, indica que la próxima convocatoria se habilitará en una "fecha por confirmar". No obstante, semanas atrás, tras publicar los resultados del tercer proceso, la misma plataforma mencionaba que las siguientes solicitudes serían en octubre, sin precisar el día exacto.

Asimismo, después de este mes, se contempla un quinto llamado calendarizado para abril de 2026, según informaba el sitio del ministerio en septiembre.

Se presume que la confirmación de las próximas postulaciones está condicionada al avance del proyecto de ley que, entre otros objetivos, busca extender la cobertura del subsidio a más familias vulnerables. Esta iniciativa fue ingresada en agosto de 2024 y actualmente se encuentra en discusión en el Senado.

¿De cuánto será la rebaja del Subsidio Eléctrico en el primer semestre de 2026?

Un aspecto clave para los actuales y potenciales beneficiarios es que el subsidio no consiste en un pago en efectivo, sino que se aplica como una rebaja automática en las cuentas mensuales de luz.

Según la tabla comparativa publicada por el Ministerio de Energía en su sitio web, los montos del Subsidio Eléctrico para el primer semestre de 2026 serán:

- Grupo familiar de una persona: $43.811

- Grupo familiar de dos a tres integrantes: $56.954

- Grupo familiar de cuatro o más miembros: $78.860

Temas Santiago de ChileChileGobierno de Chile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Qué región de Chile podría sufrir racionamiento eléctrico durante el verano 2025-2026?

¿Qué región de Chile podría sufrir racionamiento eléctrico durante el verano 2025-2026?

Carabineros de Chile lanzó vacantes laborales para civiles: ¿hastá cuándo podés postular?

Carabineros de Chile lanzó vacantes laborales para civiles: ¿hastá cuándo podés postular?

Carabineros de Chile: cuánto ganan los funcionarios según su rango jerárquico en 2025

Carabineros de Chile: cuánto ganan los funcionarios según su rango jerárquico en 2025

¿Hay riesgo de tsunami en las costas de Chile? El comunicado del Shoa tras el sismo en Coquimbo

¿Hay riesgo de tsunami en las costas de Chile? El comunicado del Shoa tras el sismo en Coquimbo

¿Estás buscando trabajo? Arranca la Expo Laborum, la feria virtual que ofrece más de 15.000 puestos en Chile

¿Estás buscando trabajo? Arranca la Expo Laborum, la feria virtual que ofrece más de 15.000 puestos en Chile

Lo más popular
Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
1

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
2

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
3

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
4

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal
5

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones
6

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Más Noticias
En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Rodrigo Paz fue elegido nuevo presidente de Bolivia

Rodrigo Paz fue elegido nuevo presidente de Bolivia

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Comentarios