Subsidio eléctrico en Chile: ¿de cuánto será la rebaja en el primer semestre de 2026?

Tras la publicación de los resultados de la tercera convocatoria al Subsidio Eléctrico, quienes no fueron incluidos en la nómina aún tendrán la posibilidad de acceder a esta ayuda estatal que reduce el monto de las boletas de luz mensuales.
A la espera del cuarto llamado de postulación, los interesados deben enfocarse en cumplir los requisitos exigidos por el beneficio, especialmente estar al día con sus boletas de electricidad, es decir, no registrar pagos pendientes.
Otras condiciones a considerar incluyen ser mayor de edad, contar con Clave Única, estar inscrito en el Registro Social de Hogares y pertenecer al tramo de hasta el 40% de vulnerabilidad socioeconómica.
El Ministerio de Energía, a través del sitio web oficial del beneficio, indica que la próxima convocatoria se habilitará en una "fecha por confirmar". No obstante, semanas atrás, tras publicar los resultados del tercer proceso, la misma plataforma mencionaba que las siguientes solicitudes serían en octubre, sin precisar el día exacto.
Asimismo, después de este mes, se contempla un quinto llamado calendarizado para abril de 2026, según informaba el sitio del ministerio en septiembre.
Se presume que la confirmación de las próximas postulaciones está condicionada al avance del proyecto de ley que, entre otros objetivos, busca extender la cobertura del subsidio a más familias vulnerables. Esta iniciativa fue ingresada en agosto de 2024 y actualmente se encuentra en discusión en el Senado.
¿De cuánto será la rebaja del Subsidio Eléctrico en el primer semestre de 2026?
Un aspecto clave para los actuales y potenciales beneficiarios es que el subsidio no consiste en un pago en efectivo, sino que se aplica como una rebaja automática en las cuentas mensuales de luz.
Según la tabla comparativa publicada por el Ministerio de Energía en su sitio web, los montos del Subsidio Eléctrico para el primer semestre de 2026 serán:
- Grupo familiar de una persona: $43.811
- Grupo familiar de dos a tres integrantes: $56.954
- Grupo familiar de cuatro o más miembros: $78.860