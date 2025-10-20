Impacto en Mundos Opuestos: querida participante abandonó el reality por problemas de salud

Un emotivo momento se vivió recientemente en Mundos Opuestos, el reality de Canal 13, cuando Ignacia Michelson decidió abandonar la competencia debido a complicaciones de salud que la afectaron durante los últimos días de encierro.
Sergio Lagos fue el encargado de comunicar la noticia al resto de los participantes, quienes reaccionaron con sorpresa, tristeza e incluso felicidad. “Ha sido larga la aventura y la aventura tiene costos en lo emocional, en lo físico”, expresó Lagos antes de dirigirse a la influencer.
“Los doctores han señalado que tu situación es más compleja de lo que podemos tolerar y lamentablemente vas a requerir tratamiento específico. Vamos a tener que dejar partir a Ignacia de Mundos Opuestos”, anunció.
Después de varios días donde se le vio decaída y en cama, Michelson reconoció que su salud ya no le permitía continuar en la competencia. “Me da tristeza dejarlo en esta etapa, como ya son poquitos, pero en verdad me siento muy, muy, muy mal. Ya estaba como zombi yo acá y creo que es lo mejor para mí también”, se sinceró.
Lagos destacó la importancia de la salud y el impacto de la partida de Michelson: “Sabemos que la salud es siempre lo más importante, pero en lo personal quiero y creo que me uno con tus compañeros, te quiero dejar un aplauso por todo lo vivido en esta experiencia. La casa de Mundos Opuestos no será la misma sin ti”.
Ignacia Michelson se despide y recuerda a Diego Venegas
Antes de partir rumbo a Chile, Michelson dejó un mensaje a sus compañeros: “Sigan resistiendo, que esto va a ser la puerta para cumplir sus sueños, que lo den todo y más. Los voy a extrañar y les deseo lo mejor a todos”, dijo, mientras varios participantes no pudieron contener las lágrimas, sobre todo su amiga más cercana en el encierro, Disley Ramos.
“Se fue triste, estaba muy enfermita y afectada”, expresó Ramos, quien además reconoció que “la casa no será la misma sin la Nachita bebé”.
Posteriormente, la influencer se refirió a su salida a través de Instagram, respondiendo a un seguidor que le preguntó: “Te vi superapagada en estos últimos días antes de renunciar, ¿te había pasado algo o era por Diego?”.
Michelson contestó con sinceridad: “Me superenfermé y además por Diego”, haciendo alusión a Diego Venegas, su pareja dentro del encierro, ya eliminado del reality.