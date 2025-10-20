Secciones
Mundo

Día del churrasco: ¿por qué se celebra cada 20 de octubre en Chile?

Como cada año, distintos locales ya anunciaron ofertas y promociones especiales para quienes deseen salir a celebrar con un buen churrasco.

Día del churrasco: ¿por qué se celebra cada 20 de octubre en Chile?
Hace 1 Hs

Cada 20 de octubre Chile celebra el Día del Churrasco, una fecha dedicada a una de las preparaciones más queridas del país y que ya se ha ganado un lugar especial en el calendario gastronómico nacional.

La iniciativa nació en la Fuente Suiza, cuando el tradicional local celebró sus 57 años en 2011, y desde entonces diversas cadenas de sándwiches se han sumado a la conmemoración para destacar la importancia cultural y culinaria del clásico churrasco.

“El Asiento es uno de los cortes más recomendados para preparar un buen churrasco. Es una pieza magra, blanda y sabrosa, ideal para cocinar rápido y filetear sin dificultad”, explicó Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne, al referirse a uno de los secretos detrás del éxito de este tradicional plato.

Como cada año, distintos locales ya anunciaron ofertas y promociones especiales para quienes deseen salir a celebrar con un buen churrasco.

Las mejores ofertas por el Día del Churrasco 2025 en Chile

- Juan Maestro

Con más de 90 locales a lo largo del país, ofrecerá una promoción de dos combos de Barros Luco, con papas chicas y bebidas normales, por $10.000. La oferta estará disponible hasta el viernes 24 de octubre.

Además, a través del servicio de delivery, se podrá adquirir el combo Súper Juan Churrasco Italiano, que incluye sándwich, papas fritas, empanadas y bebida por $7.990.

- Juan y Medio

La reconocida franquicia con presencia en distintas regiones de Chile ofrecerá una promoción de 2x1 en churrascos italianos, válida exclusivamente para consumo en el local.

- Fuente Suiza

El emblemático local que dio origen a la celebración aplicará durante toda la semana un 10% de descuento en todos los churrascos, tanto para servir como para llevar. Además, sus seguidores en redes sociales podrán acceder a un 15% de descuento en los churrascos para servir.

Temas Santiago de ChileChile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
1

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
2

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
3

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
4

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal
5

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

El desgaste como síntoma: por qué San Martín precisa repensarse
6

El desgaste como síntoma: por qué San Martín precisa repensarse

Más Noticias
¿Están juntos Nicole Wallace y Gabriel Guevara? La verdad detrás de la relación más comentada de Culpa Nuestra

¿Están juntos Nicole Wallace y Gabriel Guevara? La verdad detrás de la relación más comentada de Culpa Nuestra

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Rodrigo Paz fue elegido nuevo presidente de Bolivia

Rodrigo Paz fue elegido nuevo presidente de Bolivia

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Comentarios