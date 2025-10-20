Día del churrasco: ¿por qué se celebra cada 20 de octubre en Chile?

Cada 20 de octubre Chile celebra el Día del Churrasco, una fecha dedicada a una de las preparaciones más queridas del país y que ya se ha ganado un lugar especial en el calendario gastronómico nacional.
La iniciativa nació en la Fuente Suiza, cuando el tradicional local celebró sus 57 años en 2011, y desde entonces diversas cadenas de sándwiches se han sumado a la conmemoración para destacar la importancia cultural y culinaria del clásico churrasco.
“El Asiento es uno de los cortes más recomendados para preparar un buen churrasco. Es una pieza magra, blanda y sabrosa, ideal para cocinar rápido y filetear sin dificultad”, explicó Álvaro Martínez, gerente comercial de Doña Carne, al referirse a uno de los secretos detrás del éxito de este tradicional plato.
Como cada año, distintos locales ya anunciaron ofertas y promociones especiales para quienes deseen salir a celebrar con un buen churrasco.
Las mejores ofertas por el Día del Churrasco 2025 en Chile
- Juan Maestro
Con más de 90 locales a lo largo del país, ofrecerá una promoción de dos combos de Barros Luco, con papas chicas y bebidas normales, por $10.000. La oferta estará disponible hasta el viernes 24 de octubre.
Además, a través del servicio de delivery, se podrá adquirir el combo Súper Juan Churrasco Italiano, que incluye sándwich, papas fritas, empanadas y bebida por $7.990.
- Juan y Medio
La reconocida franquicia con presencia en distintas regiones de Chile ofrecerá una promoción de 2x1 en churrascos italianos, válida exclusivamente para consumo en el local.
- Fuente Suiza
El emblemático local que dio origen a la celebración aplicará durante toda la semana un 10% de descuento en todos los churrascos, tanto para servir como para llevar. Además, sus seguidores en redes sociales podrán acceder a un 15% de descuento en los churrascos para servir.