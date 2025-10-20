Comenzó la preventa para Soda Stereo en Chile: ¿cuánto cuestan las entradas para "Eco"?

La legendaria banda argentina Soda Stereo, ícono del rock latinoamericano y referente de toda una generación, regresará a los escenarios con una innovadora propuesta tecnológica que permitirá reunir nuevamente a Zeta Bosio, Charly Alberti y Gustavo Cerati, este último de forma virtual. Uno de los conciertos tendrá lugar en Santiago de Chile.
La noticia generó gran expectativa entre los fanáticos de la agrupación, especialmente por el regreso simbólico de Cerati, quien sufrió un accidente cerebrovascular en 2010 que lo mantuvo en coma hasta su fallecimiento en 2014.
La gira, titulada “Ecos”, contará con Charly Alberti y Zeta Bosio tocando en vivo, mientras que la presencia de Gustavo Cerati será posible gracias a la más avanzada tecnología, sin recurrir a videos de archivo.
Desde la producción aclararon que no se trata de un tributo ni de un homenaje, sino de un show que combina innovación tecnológica, puesta en escena inmersiva y un repertorio con los clásicos e himnos más recordados de Soda Stereo.
Según consignó La Nación, la voz y la guitarra que se escucharán en el espectáculo son originales de Cerati y no generadas por inteligencia artificial (IA). Además, desde la organización destacaron que, gracias al uso de la tecnología más novedosa disponible, el espectáculo será “mucho más que un holograma”.
Venta de entradas para “Ecos” en Santiago de Chile
La preventa exclusiva para clientes Banco de Chile/Edwards se realizará el lunes 20 de octubre a las 12, con precios que oscilarán entre $23.800 y $85.500 (incluyendo cargo por servicio).
Por su parte, la venta general comenzará el 22 de octubre a las 12., con valores que irán desde $28.800 hasta $103.500 con cargo por servicio.
Las entradas estarán disponibles a través del sistema Puntoticket, y los precios oficiales son los siguientes:
- Platea baja diamante: $103.500
- Platea baja golden: $92.000
- Cancha general: $80.500
- Platea baja silver: $69.999
- Platea alta golden: $51.800
- Platea alta silver: $46.000
- Tribuna: $34.500
- Accesibilidad universal: $28.800
- Acompañante AU: $28.800