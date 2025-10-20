Vuelve la Fiesta del Cine 2025: películas por solo 3,50 € en más de 50 salas de Madrid

El evento, impulsado por FEDICINE, FECE y el Ministerio de Cultura a través del ICAA, cuenta con el apoyo de instituciones como la Academia de Cine, AECINE, ADICINE y la ESCAC. Desde su primera edición en 2009, la Fiesta del Cine ha reunido a más de 32 millones de espectadores en toda España, y ha contribuido a fortalecer el hábito de acudir al cine como una experiencia compartida.