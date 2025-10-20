Vuelve la Fiesta del Cine 2025: películas por solo 3,50 € en más de 50 salas de Madrid

La Fiesta del Cine 2025 regresa a Madrid para celebrar su vigesimoquinta edición, consolidándose como una de las citas más esperadas por los amantes del séptimo arte. Durante los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre, los espectadores podrán disfrutar de todas las películas en cartelera por solo 3,50 € la entrada, en una iniciativa que busca rendir homenaje al público y fomentar la asistencia a las salas.
El evento, impulsado por FEDICINE, FECE y el Ministerio de Cultura a través del ICAA, cuenta con el apoyo de instituciones como la Academia de Cine, AECINE, ADICINE y la ESCAC. Desde su primera edición en 2009, la Fiesta del Cine ha reunido a más de 32 millones de espectadores en toda España, y ha contribuido a fortalecer el hábito de acudir al cine como una experiencia compartida.
En esta ocasión, los embajadores de la edición 2025 serán los actores Carolina Yuste y Eduard Fernández, ambos ganadores del Premio Goya. Yuste, reconocida por su papel en La infiltrada, define el cine como “una forma de resistencia y amor en tiempos acelerados”, mientras que Fernández, protagonista de Marco, lo describe como “una experiencia íntima y mágica en la oscuridad compartida de una sala”.
Películas destacadas de la Fiesta del Cine 2025
Entre los títulos más esperados figuran Springsteen: Deliver Me From Nowhere, protagonizada por Jeremy Allen White en la piel del legendario Bruce Springsteen durante la creación de Nebraska; TRON: Ares, que devuelve a los cines la saga futurista sobre inteligencia artificial y realidad digital; y Downton Abbey: El gran final, que promete una despedida elegante y emotiva de la familia Crawley.
También llegarán Bala Perdida (Caught Stealing), un intenso thriller dirigido por Darren Aronofsky, con Austin Butler, Regina King, Zoë Kravitz, Matt Smith, Liev Schreiber y Bad Bunny; y Una batalla tras otra, la nueva película de Leonardo DiCaprio, basada en hechos reales y centrada en las consecuencias humanas y políticas de un conflicto histórico.
Los fans del terror tendrán cita obligada con Expediente Warren: El último rito, el cierre definitivo de la saga creada por James Wan, que promete un final oscuro y estremecedor para los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.
Dónde disfrutar la Fiesta del Cine en Madrid
Madrid será uno de los epicentros del evento, con más de 50 salas adheridas distribuidas por toda la comunidad. Entre ellas destacan el Cine Yelmo Ideal, Kinépolis Ciudad de la Imagen, Cines Callao, Cinesa Proyecciones, Palacio de la Prensa, Verdi Madrid, Renoir Princesa, Cinesa Príncipe Pío ISENSE y Cinesa Manoteras, además de complejos en municipios como Alcalá de Henares, Alcorcón, Las Rozas, Fuenlabrada, Leganés, Torrejón de Ardóz o Majadahonda.
Las entradas ya pueden adquirirse a través de las plataformas oficiales de cada cadena, como Cinesa, Yelmo Cines, Kinépolis, Renoir, Verdi, OCINE u Odeon Multicines, con un precio único de 3,50 € más gastos de gestión.
Con esta nueva edición, la Fiesta del Cine 2025 promete llenar las salas madrileñas de emoción, nostalgia y grandes historias, reafirmando que la experiencia del cine en pantalla grande sigue más viva que nunca.