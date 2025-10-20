Fernanda Urrejola y Francisca Alegría se casaron tras seis años: ¿cómo nació su historia de amor?

La historia de amor de Fernanda Urrejola y Francisca Alegría

En 2021, Fernanda Urrejola había relatado en el programa Buenos Días a Todos (TVN) cómo nació su historia de amor con Francisca Alegría. “Como todos saben, yo tenía relaciones heterosexuales por toda mi vida, también estuve casada, y la verdad es que conocí a la Fran en Los Ángeles, por una amiga que estaba allá quedándose conmigo”, contó la actriz en aquella oportunidad.