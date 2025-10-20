Fernanda Urrejola y Francisca Alegría se casaron tras seis años: ¿cómo nació su historia de amor?

Fernanda Urrejola y Francisca Alegría dieron uno de los pasos más importantes en la vida de cualquier relación: el último fin de semana se casaron luego de seis años. Aunque no compartieron imágenes del evento, varias de las invitadas publicaron momentos del enlace en redes sociales.
Una de ellas fue la también actriz Leonor Varela, quien subió una historia a su cuenta de Instagram donde se ve a la pareja caminando hacia el altar. “Matri más lindo que he visto. Las amo y las celebro hoy y siempre”, escribió Varela en su publicación.
Otra en compartir imágenes del matrimonio fue Isidora Urrejola, hermana de Fernanda, quien mostró a la pareja recién casada posando junto a sus sobrinos. “Gracias por esta exploración de amor”, expresó Isidora en su mensaje.
También la actriz Marcela Valle publicó en sus historias de Instagram una imagen de Urrejola y Alegría como recién casadas, además de otra fotografía junto a Ignacia Allamand, otra de las invitadas al evento.
La historia de amor de Fernanda Urrejola y Francisca Alegría
En 2021, Fernanda Urrejola había relatado en el programa Buenos Días a Todos (TVN) cómo nació su historia de amor con Francisca Alegría. “Como todos saben, yo tenía relaciones heterosexuales por toda mi vida, también estuve casada, y la verdad es que conocí a la Fran en Los Ángeles, por una amiga que estaba allá quedándose conmigo”, contó la actriz en aquella oportunidad.
“Ese primer día éramos como cinco personas en mi casa y conectamos. Como que desapareció el resto del mundo, entramos en una conversación muy profunda y nos hicimos muy amigas”, recordó la intérprete.
“Yo supe ese día que íbamos a ser amigas para siempre. Fue un flechazo y una conexión intensísima y dije ‘ya, esta relación es para siempre’”, agregó.