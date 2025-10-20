Secciones
Parece Austria pero está en España: el mercadillo navideño de A Coruña que te transportará al corazón de Europa

La plaza de María Pita se convertirá en un encantador poblado navideño con más de 50 casetas de madera, luces cálidas, dulces tradicionales y actividades para toda la familia.

Parece Austria pero está en España: el mercadillo navideño de A Coruña que te transportará al corazón de Europa IMAGEN TOMADA DE EL CONFIDENCIAL
Hace 1 Hs

La magia de la Navidad llega este año a Galicia con un aire centroeuropeo. A Coruña se prepara para celebrar las fiestas con uno de los mercadillos más esperados del país, un evento que recreará la atmósfera de los tradicionales mercados de Austria y Alemania sin salir de España. Desde el 28 de noviembre de 2025 hasta el 2 de enero de 2026, la plaza de María Pita se transformará en un auténtico poblado navideño, donde las luces, los aromas y la música envolverán a los visitantes en un ambiente de cuento.

Un poblado navideño al más puro estilo europeo

Inspirado en los clásicos mercados del corazón de Europa, el mercadillo navideño de María Pita contará con más de 50 casetas de madera cuidadosamente decoradas. Cada una ofrecerá productos de artesanía local, regalos, decoración navideña y gastronomía típica, todo bajo una estética uniforme que refuerza su atmósfera invernal.

Nada más cruzar su gran entrada iluminada con guirnaldas y figuras luminosas, los visitantes se encontrarán con un escenario que parece sacado de una postal de Viena o Salzburgo. El espacio estará dividido en distintas zonas temáticas, incluyendo un área cubierta de restauración ideal para refugiarse del frío y disfrutar de especialidades tradicionales.

Entre los dulces más esperados figuran los turrones artesanales de La Formigueta, con más de 250 sabores distintos, que este año debutan en A Coruña como uno de los grandes atractivos del mercado.

Actividades, talleres y espíritu navideño

El Ayuntamiento de A Coruña ha preparado un completo programa de actividades culturales y familiares que incluye talleres creativos, cuentacuentos y pasacalles con personajes típicos de la Navidad. Todo ello acompañado de villancicos, luces cálidas y música ambiental, que completan la experiencia sensorial.

El mercadillo abrirá de lunes a jueves, de 17:00 a 22:00 horas, y los fines de semana a partir de las 11:00, ofreciendo un plan perfecto tanto para familias como para quienes buscan disfrutar del espíritu navideño más auténtico.

Un plan imprescindible en Galicia

Con su cuidada ambientación, su variedad de productos y su encanto artesanal, el mercadillo de María Pita promete convertirse en uno de los grandes atractivos turísticos de la Navidad en España. Una propuesta ideal para quienes desean vivir el invierno con la calidez, el sabor y la magia de los mercadillos europeos… sin cruzar la frontera.

A Coruña brillará este diciembre con un evento que demuestra que la Navidad más mágica también se celebra en Galicia.

