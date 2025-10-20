Parece Austria pero está en España: el mercadillo navideño de A Coruña que te transportará al corazón de Europa

La magia de la Navidad llega este año a Galicia con un aire centroeuropeo. A Coruña se prepara para celebrar las fiestas con uno de los mercadillos más esperados del país, un evento que recreará la atmósfera de los tradicionales mercados de Austria y Alemania sin salir de España. Desde el 28 de noviembre de 2025 hasta el 2 de enero de 2026, la plaza de María Pita se transformará en un auténtico poblado navideño, donde las luces, los aromas y la música envolverán a los visitantes en un ambiente de cuento.