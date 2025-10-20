El Museo del Ferrocarril de Madrid se convierte en un escalofriante pasaje del terror este Halloween

El Museo del Ferrocarril de Madrid se prepara para una de las noches más inquietantes del año. Este Halloween, el histórico recinto de Delicias cambiará su habitual calma ferroviaria por una experiencia sensorial de miedo y misterio que promete dejar huella entre los visitantes. Bajo el título Terror en el Museo, los días 31 de octubre y 1 de noviembre los trenes y andenes del museo se transformarán en un oscuro escenario donde el pasado vuelve a cobrar vida.