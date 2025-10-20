El Museo del Ferrocarril de Madrid se convierte en un escalofriante pasaje del terror este Halloween

El Museo del Ferrocarril de Madrid se prepara para una de las noches más inquietantes del año. Este Halloween, el histórico recinto de Delicias cambiará su habitual calma ferroviaria por una experiencia sensorial de miedo y misterio que promete dejar huella entre los visitantes. Bajo el título Terror en el Museo, los días 31 de octubre y 1 de noviembre los trenes y andenes del museo se transformarán en un oscuro escenario donde el pasado vuelve a cobrar vida.
La propuesta, creada por The Freak Factory, productora especializada en espectáculos temáticos de terror, invita a los asistentes a adentrarse en una historia escalofriante ambientada en la noche del 31 de octubre de 1883, cuando un tren fantasma llegó a la estación y sus pasajeros quedaron atrapados entre dos mundos. Desde entonces, según la leyenda, aquel convoy maldito regresa cada Halloween envuelto en humo, sombras y ecos del más allá, en busca de nuevas almas dispuestas a ocupar sus asientos vacíos.
Un viaje inmersivo por los andenes del miedo
El visitante recorrerá los pasillos del museo mientras la niebla, las luces tenues y los efectos especiales recrean una atmósfera de otro tiempo. Cada vagón y cada rincón del recinto se convertirá en parte de una historia viva, poblada por personajes de época condenados a vagar eternamente. La experiencia combina interpretación, ambientación teatral y sonido envolvente para lograr que cada asistente sienta que forma parte de la trama.
Los pases infantiles, pensados para niños de 5 a 12 años, se realizarán a las 18:00 y 19:15 horas, mientras que las sesiones para mayores de 12 años tendrán lugar a las 20:30 y 21:45 horas. Las entradas, con aforo limitado, ya están disponibles en la plataforma Weezevent por 7 euros más gastos de gestión.
Del tren de los horrores al sello Halloween Madrid
Con Terror en el Museo, The Freak Factory refuerza su sello Halloween Madrid, una marca dedicada a experiencias donde el público deja de ser espectador para convertirse en protagonista. La compañía ya ha sorprendido con producciones como Infected, La Casa de los Horrores o El Barco de la Bruja, todas ellas aclamadas por su nivel de realismo y su puesta en escena cinematográfica.
Esta nueva propuesta lleva el terror al corazón ferroviario de la capital, ofreciendo una alternativa diferente para quienes buscan celebrar Halloween de una manera original y emocionante. Entre vagones históricos y relatos del más allá, los asistentes vivirán una noche donde la frontera entre realidad y ficción se desvanece.
Cómo llegar al Museo del Ferrocarril
El Museo del Ferrocarril se encuentra en el paseo de las Delicias, 61, y es fácilmente accesible en transporte público. La opción más cómoda es la línea 3 del Metro de Madrid, con parada en Delicias, a escasos metros de la entrada principal. También se puede llegar en Cercanías Renfe (líneas C1 y C10) o en autobús, con las líneas 8, 19, 45, 47, 59, 85 y 86 de la EMT, que conectan la zona con distintos puntos de la ciudad.
Con Terror en el Museo, Madrid demuestra una vez más que Halloween no solo se celebra con disfraces, sino también con experiencias únicas que combinan historia, arte y miedo en dosis perfectas.