El monumento que no puedes perderte en Galicia: la ermita escondida bajo una roca que parece sacada de una leyenda

Galicia guarda rincones donde la naturaleza y la historia se funden en escenarios que parecen sacados de un relato antiguo. En la provincia de Pontevedra, uno de esos lugares mágicos sorprende por su ubicación insólita: una pequeña ermita levantada bajo una enorme roca, rodeada de bosques, silencio y un halo de misterio que cautiva a todo el que la visita.
Se trata de la Ermita de Nuestra Señora de la Asunción, un templo situado en la cima del Monte Castelo, dentro del municipio de Salvaterra de Miño. El edificio se asienta sobre los restos de un antiguo castro romanizado, y su emplazamiento sobre un gran peñasco granítico le confiere una apariencia tan singular como fascinante.
El acceso al interior se realiza a través de un pórtico de piedra con arco apuntado, que culmina en una torre espadaña visible desde varios puntos del valle. Según las inscripciones encontradas en la propia estructura, parte de la ermita fue construida en el siglo XVIII, aunque fue objeto de varias intervenciones posteriores, especialmente en 1923, que consolidaron su aspecto actual.
Un templo lleno de símbolos y leyendas
En su interior, los visitantes pueden observar grabados en piedra con formas serpentiformes y marcas semejantes a herraduras, situadas cerca del altar. Estas inscripciones, junto con la leyenda más conocida del lugar, han contribuido a reforzar su carácter místico.
Según la tradición popular, “en la techumbre de la ermita existe una cruz que, aunque se intente borrar, reaparece siempre de nuevo”. Este mito ha alimentado durante siglos el aura enigmática del santuario, considerado por muchos como un espacio de energía y devoción.
Además, bajo el altar se cree que existe una antigua cueva vinculada al pasado castrexo del monte, lo que refuerza la conexión entre el lugar y las raíces más profundas de la cultura gallega.
Vistas espectaculares y entorno natural
La ermita puede rodearse completamente, lo que permite contemplar las dimensiones del enorme peñasco sobre el que se levanta y disfrutar de las impresionantes vistas del valle del río Tea desde su mirador natural. A pocos metros, un pequeño aparcamiento facilita el acceso a los visitantes, que pueden llegar caminando hasta el santuario para apreciar de cerca su imponente entorno.
Un tesoro del patrimonio gallego
Más que un simple lugar de culto, la Ermita de Nuestra Señora de la Asunción de Salvaterra de Miño es un punto de encuentro entre la fe, la historia y la naturaleza. Su fusión de arquitectura popular, simbolismo ancestral y entorno paisajístico la convierten en uno de los monumentos más pintorescos y espirituales de Galicia.
Visitarla es adentrarse en una parte del alma gallega, donde las piedras cuentan historias y las leyendas siguen vivas entre los árboles del Monte Castelo. Un destino imprescindible para quienes disfrutan del turismo rural, el arte sacro y los rincones con magia.