El monumento que no puedes perderte en Galicia: la ermita escondida bajo una roca que parece sacada de una leyenda

Un tesoro del patrimonio gallego

Más que un simple lugar de culto, la Ermita de Nuestra Señora de la Asunción de Salvaterra de Miño es un punto de encuentro entre la fe, la historia y la naturaleza. Su fusión de arquitectura popular, simbolismo ancestral y entorno paisajístico la convierten en uno de los monumentos más pintorescos y espirituales de Galicia.