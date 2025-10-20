¿Están juntos Nicole Wallace y Gabriel Guevara? La verdad detrás de la relación más comentada de Culpa Nuestra

Con Culpa Nuestra, la tercera y última película de la saga Culpables, llega el cierre de una historia que marcó a toda una generación de fans. La producción, basada en los libros de Mercedes Ron y protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, pone punto final a la historia de Noah y Nick, la pareja que encendió pasiones desde Culpa Mía (2023) y Culpa Tuya (2024). Pero más allá del éxito en pantalla, los seguidores no dejan de preguntarse lo mismo: ¿están juntos en la vida real?
Amor en la ficción… y fuera del set
Nicole y Gabriel se conocieron durante el rodaje de Culpa Mía, cuando ambos apenas pasaban los 20 años. Desde el primer momento surgió una conexión palpable, y las redes sociales comenzaron a llenarse de rumores sobre una posible relación sentimental entre los protagonistas.
A finales de 2023, varias fuentes apuntaban a que los actores habían iniciado un romance. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Con el tiempo, los rumores cambiaron de rumbo: de un supuesto noviazgo se pasó a hablar de una ruptura y de una relación tensa entre ambos. Durante el rodaje de Culpa Tuya, algunas voces del entorno afirmaban que la incomodidad entre Nicole y Gabriel era evidente, algo que, según los espectadores, también se reflejó en las promociones, donde los actores evitaban posar juntos o cruzarse demasiadas palabras en público.
Aun así, ambos mantuvieron siempre la cordialidad profesional. En una entrevista, Wallace declaró: “La madurez y el respeto profesional son esenciales cuando trabajas con alguien a quien aprecias”, dejando claro que cualquier diferencia personal no interferiría en su trabajo.
Nuevas etapas y nuevas parejas
Tras el revuelo mediático, la vida sentimental de ambos tomó caminos diferentes. Gabriel Guevara comenzó en enero de 2024 una relación con la actriz María de Nati, a quien ha definido públicamente como “el amor de su vida”. La pareja ha compartido apariciones en alfombras rojas y publicaciones románticas en redes sociales.
Por su parte, Nicole Wallace mantiene un perfil más reservado. A finales del año pasado se la vinculó con un músico español, con quien fue vista en mayo en un bar madrileño, aunque la actriz nunca confirmó ningún noviazgo. En sus últimas entrevistas ha preferido centrarse en su carrera, asegurando que tras Culpa Nuestra quiere explorar proyectos internacionales y probar nuevos géneros.
El episodio más polémico: la detención de Gabriel Guevara
Uno de los episodios más comentados en torno al actor fue su detención en Venecia en 2023, acusado de una supuesta agresión sexual. Sobre él pesaba una orden internacional por un delito que habría ocurrido en Francia cuando era menor de edad. El caso fue rápidamente archivado y Guevara quedó libre de toda acusación. Su madre, la actriz Marlène Mourreau, calificó públicamente la denuncia como “una acusación falsa”.
Algunos medios especularon con que ese incidente habría influido en el distanciamiento entre Wallace y Guevara, aunque no hay ninguna prueba de ello. Nicole optó por no pronunciarse al respecto y continuó con la promoción de la saga con total profesionalismo.
Un final agridulce para la saga Culpables
Con el estreno de Culpa Nuestra, tanto Nicole Wallace como Gabriel Guevara cierran una etapa decisiva en sus carreras. La actriz reconoció que el final de la saga fue “agridulce”, aunque aseguró llevarse un gran aprendizaje de la experiencia. Guevara, por su parte, expresó nostalgia al despedirse de un proyecto que lo acompañó durante tres años.
Nunca confirmaron su relación, pero tampoco lograron frenar las especulaciones. Su química traspasó la pantalla, convirtiendo su vínculo —real o no— en uno de los más comentados del cine juvenil reciente.
Mientras Nicole Wallace busca consolidar su salto internacional y ampliar su registro actoral, Gabriel Guevara continúa sumando proyectos en producciones españolas y europeas. Lo que empezó como una historia de amor en la ficción, hoy se transforma en el cierre de una etapa profesional que ambos afrontan desde la madurez y la independencia.