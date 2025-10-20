¿Están juntos Nicole Wallace y Gabriel Guevara? La verdad detrás de la relación más comentada de Culpa Nuestra

A finales de 2023, varias fuentes apuntaban a que los actores habían iniciado un romance. Sin embargo, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Con el tiempo, los rumores cambiaron de rumbo: de un supuesto noviazgo se pasó a hablar de una ruptura y de una relación tensa entre ambos. Durante el rodaje de Culpa Tuya, algunas voces del entorno afirmaban que la incomodidad entre Nicole y Gabriel era evidente, algo que, según los espectadores, también se reflejó en las promociones, donde los actores evitaban posar juntos o cruzarse demasiadas palabras en público.