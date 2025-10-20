Secciones
Mundo

Este es el precio de la luz hoy lunes, 20 de octubre de 2025 en España

La electricidad se dispara este lunes con una subida de más del 32% y varios tramos durante la jornada por encima de los 240 euros.

Hace 1 Hs

El precio medio de la electricidad para este lunes, 20 de octubre de 2025, se dispara hasta los 142,41 euros/MWh para los consumidores con tarifa regulada o indexada en el mercado libre, según los datos publicados por Red Eléctrica. En comparación con este domingo, cuando el precio fue de 107,59 euros, cuesta un 32,36% más.

Hay que recordar que este importe es el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), una tarifa que difiere de la publicada por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Este último establece los precios del mercado mayorista, que suelen ser inferiores porque no contemplan conceptos adicionales como impuestos o peajes.

¿Cuándo es más barata la luz este lunes en España?

La hora más barata de la electricidad baja hasta los 83,83 euros de 14:00 a 15:00 horas. Siendo los siguientes tramos de la tarde los más asequibles de la jornada.

¿Cuándo es más cara la electricidad este lunes?

El pico máximo de la luz es entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando el precio alcanza los 252,95 euros. Y no será la única hora que supere los 200 euros durante la tarde.

Precio de la luz por horas, lunes 20 de octubre (PVPC)

Tras esta fuerte subida al comienzo de la semana, evitar los tramos más caros puede hacer que la factura de electricidad se reduzca de forma considerable. En el siguiente listado se muestra el PVPC de la luz hora a hora del domingo 19 de octubre:

PVPC luz del 20 de octubre de 2025

00:00 a 01:00:114,58€/MWh

01:00 a 02:00:97,17€/MWh

02:00 a 03:00:95,72€/MWh

03:00 a 04:00:97,23€/MWh

04:00 a 05:00:97,02€/MWh

05:00 a 06:00:96,12€/MWh

06:00 a 07:00:115,71€/MWh

07:00 a 08:00:135,72€/MWh

08:00 a 09:00:186,79€/MWh

09:00 a 10:00:172,43€/MWh

10:00 a 11:00:188,81€/MWh

11:00 a 12:00:165,11€/MWh

12:00 a 13:00:153,92€/MWh

13:00 a 14:00:150,28€/MWh

14:00 a 15:00:83,83€/MWh

15:00 a 16:00:84,21€/MWh

16:00 a 17:00:86,21€/MWh

17:00 a 18:00:97,05€/MWh

18:00 a 19:00:190,28€/MWh

19:00 a 20:00:232,63€/MWh

20:00 a 21:00:252,95€/MWh

21:00 a 22:00:241,32€/MWh

22:00 a 23:00:150,86€/MWh

23:00 a 24:00:131,86€/MWh

