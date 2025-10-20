Este es el precio de la luz hoy lunes, 20 de octubre de 2025 en España

El precio medio de la electricidad para este lunes, 20 de octubre de 2025, se dispara hasta los 142,41 euros/MWh para los consumidores con tarifa regulada o indexada en el mercado libre, según los datos publicados por Red Eléctrica. En comparación con este domingo, cuando el precio fue de 107,59 euros, cuesta un 32,36% más.
Hay que recordar que este importe es el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), una tarifa que difiere de la publicada por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). Este último establece los precios del mercado mayorista, que suelen ser inferiores porque no contemplan conceptos adicionales como impuestos o peajes.
¿Cuándo es más barata la luz este lunes en España?
La hora más barata de la electricidad baja hasta los 83,83 euros de 14:00 a 15:00 horas. Siendo los siguientes tramos de la tarde los más asequibles de la jornada.
¿Cuándo es más cara la electricidad este lunes?
El pico máximo de la luz es entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando el precio alcanza los 252,95 euros. Y no será la única hora que supere los 200 euros durante la tarde.
Precio de la luz por horas, lunes 20 de octubre (PVPC)
Tras esta fuerte subida al comienzo de la semana, evitar los tramos más caros puede hacer que la factura de electricidad se reduzca de forma considerable. En el siguiente listado se muestra el PVPC de la luz hora a hora del domingo 19 de octubre:
PVPC luz del 20 de octubre de 2025
00:00 a 01:00:114,58€/MWh
01:00 a 02:00:97,17€/MWh
02:00 a 03:00:95,72€/MWh
03:00 a 04:00:97,23€/MWh
04:00 a 05:00:97,02€/MWh
05:00 a 06:00:96,12€/MWh
06:00 a 07:00:115,71€/MWh
07:00 a 08:00:135,72€/MWh
08:00 a 09:00:186,79€/MWh
09:00 a 10:00:172,43€/MWh
10:00 a 11:00:188,81€/MWh
11:00 a 12:00:165,11€/MWh
12:00 a 13:00:153,92€/MWh
13:00 a 14:00:150,28€/MWh
14:00 a 15:00:83,83€/MWh
15:00 a 16:00:84,21€/MWh
16:00 a 17:00:86,21€/MWh
17:00 a 18:00:97,05€/MWh
18:00 a 19:00:190,28€/MWh
19:00 a 20:00:232,63€/MWh
20:00 a 21:00:252,95€/MWh
21:00 a 22:00:241,32€/MWh
22:00 a 23:00:150,86€/MWh
23:00 a 24:00:131,86€/MWh