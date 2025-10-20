¿Se puede instalar una casa prefabricada sin licencia de obra en España?

La ley española exige licencia de obra para casas prefabricadas

De acuerdo con la información publicada por Idealista y el marco normativo vigente, toda vivienda prefabricada necesita licencia de obra. La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) y el Código Técnico de la Edificación (CTE) establecen que cualquier inmueble —independientemente de su sistema constructivo— debe cumplir los mismos requisitos legales y urbanísticos que una casa convencional.