Secciones
Mundo

Oportunidad rural: pueblos españoles que ofrecen hasta 40.000 euros por mudarte

Varias comunidades españolas ofrecen ayudas económicas, bonificaciones y programas de vivienda para atraer a jóvenes, familias y profesionales al interior del país.

Oportunidad rural: pueblos españoles que ofrecen hasta 40.000 euros por mudarte
Hace 1 Hs

La España rural se reinventa para combatir la despoblación. Cada vez más municipios del interior ofrecen incentivos económicos, viviendas asequibles y programas de arraigo para quienes deseen mudarse y comenzar una nueva vida lejos del bullicio urbano.

Según datos de Fotocasa, comunidades como Castilla y León, La Rioja, Navarra y Valladolid encabezan las iniciativas más ambiciosas para recuperar población y dinamizar la economía local. Las ayudas pueden alcanzar hasta 40.000 euros, dependiendo de la zona y del tipo de vivienda adquirida.

Castilla y León: hasta 2.000 euros por instalarse en pueblos pequeños

La Junta de Castilla y León ofrece desde abril de 2025 una ayuda directa de hasta 2.000 euros para familias que se establezcan en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Familias sin hijos: 1.000 euros.

Familias con hijos o menores a cargo: 2.000 euros.

La convocatoria —sin límite de edad— puede tramitarse durante los dos meses posteriores al empadronamiento y busca favorecer la compra o el alquiler de vivienda rural.

Valladolid: facilidades para jóvenes menores de 36 años

El programa Vivienda Joven 2025, impulsado por la Diputación de Valladolid, cuenta con un presupuesto de 600.000 euros para atraer a jóvenes de 18 a 36 años.

Entre los beneficios:

Hasta 4.000 euros para construcción o rehabilitación de viviendas.

Subvención de hasta 10 cuotas hipotecarias.

Cobertura de 9 meses de alquiler en pueblos con menos de 2.000 habitantes.

El objetivo es fomentar el arraigo de la población joven en localidades con menos de 20.000 vecinos.

La Rioja: ayudas de hasta 40.000 euros para comprar vivienda rural

El Plan Revive La Rioja ofrece entre 20.000 y 40.000 euros para la compra de vivienda en municipios con menos de 5.000 habitantes, especialmente dirigido a personas menores de 45 años.

El importe máximo se destina a quienes elijan pueblos con menos de 500 habitantes, con la condición de residir allí al menos cinco años. El valor de la vivienda no puede superar los 180.000 euros.

Navarra: apoyo a jóvenes para comprar vivienda en zonas rurales

La Comunidad Foral de Navarra subvenciona la compra de viviendas de segunda mano en localidades rurales para jóvenes de hasta 35 años.

Ingresos de hasta 28.078 euros anuales.

Ayudas del 16% del precio de compraventa.

Límite de 1.922 euros por metro cuadrado útil.

De esta forma, un inmueble de 80 m² puede recibir apoyo si su valor no supera los 153.827 euros.

Plazos, requisitos y cómo acceder

Cada comunidad establece criterios específicos según la edad, los ingresos familiares, el tipo de inmueble y el número de habitantes del municipio.

Los interesados pueden tramitar las solicitudes en los departamentos autonómicos de Vivienda, con plazos abiertos hasta finales de 2025 en la mayoría de los casos.

La tendencia confirma un renacer del campo español, donde el atractivo de la naturaleza y el costo de vida más bajo se suman a nuevas oportunidades laborales, digitales y comunitarias.

Temas EspañaCastilla-La Mancha
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Oreja de Van Gogh anunció su gira 2026 con Amaia Montero: fechas, precios y ciudades

La Oreja de Van Gogh anunció su gira 2026 con Amaia Montero: fechas, precios y ciudades

Este es el precio de la luz hoy lunes, 20 de octubre de 2025 en España

Este es el precio de la luz hoy lunes, 20 de octubre de 2025 en España

Dietas milagro: la peligrosa trampa en la que caen más de la mitad de los españoles

Dietas milagro: la peligrosa trampa en la que caen más de la mitad de los españoles

Un economista español revela la profesión que cobrará entre 5.000 y 6.000 euros al mes por falta de mano de obra

Un economista español revela la profesión que cobrará entre 5.000 y 6.000 euros al mes por falta de mano de obra

Quién es Mar Vallverdú, la joven periodista catalana que entrevistará a Rosalía en su regreso más esperado

Quién es Mar Vallverdú, la joven periodista catalana que entrevistará a Rosalía en su regreso más esperado

Lo más popular
Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
1

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
2

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
3

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
4

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal
5

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones
6

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Más Noticias
En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

En su paso por Tucumán, Milei se mostró con sus candidatos y elogió a Pelli: “Es un crack”

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Rodrigo Paz fue elegido nuevo presidente de Bolivia

Rodrigo Paz fue elegido nuevo presidente de Bolivia

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Comentarios