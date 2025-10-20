Oportunidad rural: pueblos españoles que ofrecen hasta 40.000 euros por mudarte

La España rural se reinventa para combatir la despoblación. Cada vez más municipios del interior ofrecen incentivos económicos, viviendas asequibles y programas de arraigo para quienes deseen mudarse y comenzar una nueva vida lejos del bullicio urbano.
Según datos de Fotocasa, comunidades como Castilla y León, La Rioja, Navarra y Valladolid encabezan las iniciativas más ambiciosas para recuperar población y dinamizar la economía local. Las ayudas pueden alcanzar hasta 40.000 euros, dependiendo de la zona y del tipo de vivienda adquirida.
Castilla y León: hasta 2.000 euros por instalarse en pueblos pequeños
La Junta de Castilla y León ofrece desde abril de 2025 una ayuda directa de hasta 2.000 euros para familias que se establezcan en municipios de menos de 20.000 habitantes.
Familias sin hijos: 1.000 euros.
Familias con hijos o menores a cargo: 2.000 euros.
La convocatoria —sin límite de edad— puede tramitarse durante los dos meses posteriores al empadronamiento y busca favorecer la compra o el alquiler de vivienda rural.
Valladolid: facilidades para jóvenes menores de 36 años
El programa Vivienda Joven 2025, impulsado por la Diputación de Valladolid, cuenta con un presupuesto de 600.000 euros para atraer a jóvenes de 18 a 36 años.
Entre los beneficios:
Hasta 4.000 euros para construcción o rehabilitación de viviendas.
Subvención de hasta 10 cuotas hipotecarias.
Cobertura de 9 meses de alquiler en pueblos con menos de 2.000 habitantes.
El objetivo es fomentar el arraigo de la población joven en localidades con menos de 20.000 vecinos.
La Rioja: ayudas de hasta 40.000 euros para comprar vivienda rural
El Plan Revive La Rioja ofrece entre 20.000 y 40.000 euros para la compra de vivienda en municipios con menos de 5.000 habitantes, especialmente dirigido a personas menores de 45 años.
El importe máximo se destina a quienes elijan pueblos con menos de 500 habitantes, con la condición de residir allí al menos cinco años. El valor de la vivienda no puede superar los 180.000 euros.
Navarra: apoyo a jóvenes para comprar vivienda en zonas rurales
La Comunidad Foral de Navarra subvenciona la compra de viviendas de segunda mano en localidades rurales para jóvenes de hasta 35 años.
Ingresos de hasta 28.078 euros anuales.
Ayudas del 16% del precio de compraventa.
Límite de 1.922 euros por metro cuadrado útil.
De esta forma, un inmueble de 80 m² puede recibir apoyo si su valor no supera los 153.827 euros.
Plazos, requisitos y cómo acceder
Cada comunidad establece criterios específicos según la edad, los ingresos familiares, el tipo de inmueble y el número de habitantes del municipio.
Los interesados pueden tramitar las solicitudes en los departamentos autonómicos de Vivienda, con plazos abiertos hasta finales de 2025 en la mayoría de los casos.
La tendencia confirma un renacer del campo español, donde el atractivo de la naturaleza y el costo de vida más bajo se suman a nuevas oportunidades laborales, digitales y comunitarias.