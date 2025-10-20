Dos puertos españoles, entre los favoritos de los cruceristas según el Daily Mail

El turismo de cruceros continúa creciendo y España consolida su posición como uno de los destinos marítimos más atractivos del planeta. Con más de 8.000 kilómetros de costa, el país no solo atrae a millones de visitantes por tierra y aire, sino también por mar. Este domingo, el Daily Mail publicó un ranking con las mejores y peores escalas de crucero del mundo, y España aparece en ambas listas.
Mahón y Tarragona, orgullo español en el ranking internacional
Entre los destinos mejor valorados por el rotativo británico se encuentran Mahón (Menorca) y Tarragona, dos joyas del Mediterráneo que combinan historia, paisajes y encanto local.
Sobre Mahón, el Daily Mail resalta su espectacular entorno natural:
“Se encuentra en un puerto natural, por lo que es recomendable estar en cubierta para disfrutar la llegada.”
Mientras que Tarragona fue elogiada por su herencia romana y su ambiente mediterráneo:
“Esta antigua ciudad, con su anfiteatro con vistas al mar, ofrece extensas playas de arena y un casco antiguo ideal para disfrutar de tapas y cava de Sant Sadurní d’Anoia.”
Estas menciones consolidan a ambas ciudades como referentes del turismo de cruceros en España, que cada año recibe más de 10 millones de pasajeros por esta vía, según datos del Ministerio de Industria y Turismo.
Barcelona, entre las peores escalas por el turismo masivo
No todas las menciones fueron positivas. El Daily Mail también incluyó a Barcelona entre las peores escalas de crucero del mundo, citando la saturación turística y las protestas vecinales como principales motivos.
“Los manifestantes han usado pistolas de agua para advertir a los turistas que no son bienvenidos. Las escalas de cruceros se han limitado a siete al día, pero eso sigue significando muchísima gente deambulando”, señala el medio británico.
Esta situación refleja el creciente debate sobre la turismofobia y el equilibrio entre la actividad económica y la calidad de vida de los residentes locales.
Otras escalas destacadas en el ranking
Además de los destinos españoles, el ranking del Daily Mail sitúa a Trieste (Italia), Zadar (Croacia), Mónaco, Ushuaia (Argentina) y Singapur entre las mejores paradas del mundo. En el extremo opuesto, Dubrovnik (Croacia), Venecia (Italia) y Miami (EE. UU.) acompañan a Barcelona entre las menos recomendables.
Con estas menciones, España reafirma su doble papel en el turismo de cruceros internacional: un país con puertos de enorme atractivo, pero también con el desafío de gestionar de manera sostenible su masiva llegada de visitantes.