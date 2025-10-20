Dos puertos españoles, entre los favoritos de los cruceristas según el Daily Mail

El turismo de cruceros continúa creciendo y España consolida su posición como uno de los destinos marítimos más atractivos del planeta. Con más de 8.000 kilómetros de costa, el país no solo atrae a millones de visitantes por tierra y aire, sino también por mar. Este domingo, el Daily Mail publicó un ranking con las mejores y peores escalas de crucero del mundo, y España aparece en ambas listas.