Dos puertos españoles, entre los favoritos de los cruceristas según el Daily Mail

El prestigioso diario británico destacó a dos puertos españoles entre los destinos más recomendables para los viajeros de crucero. Sin embargo, Barcelona figura entre las peores escalas por el exceso de turismo.

UN VERANO DISTINTO. El crucero ofrece conocer destinos mientras se realizan diversas actividades en el barco.
Hace 1 Hs

El turismo de cruceros continúa creciendo y España consolida su posición como uno de los destinos marítimos más atractivos del planeta. Con más de 8.000 kilómetros de costa, el país no solo atrae a millones de visitantes por tierra y aire, sino también por mar. Este domingo, el Daily Mail publicó un ranking con las mejores y peores escalas de crucero del mundo, y España aparece en ambas listas.

Mahón y Tarragona, orgullo español en el ranking internacional

Entre los destinos mejor valorados por el rotativo británico se encuentran Mahón (Menorca) y Tarragona, dos joyas del Mediterráneo que combinan historia, paisajes y encanto local.

Sobre Mahón, el Daily Mail resalta su espectacular entorno natural:

“Se encuentra en un puerto natural, por lo que es recomendable estar en cubierta para disfrutar la llegada.”

Mientras que Tarragona fue elogiada por su herencia romana y su ambiente mediterráneo:

“Esta antigua ciudad, con su anfiteatro con vistas al mar, ofrece extensas playas de arena y un casco antiguo ideal para disfrutar de tapas y cava de Sant Sadurní d’Anoia.”

Estas menciones consolidan a ambas ciudades como referentes del turismo de cruceros en España, que cada año recibe más de 10 millones de pasajeros por esta vía, según datos del Ministerio de Industria y Turismo.

Barcelona, entre las peores escalas por el turismo masivo

No todas las menciones fueron positivas. El Daily Mail también incluyó a Barcelona entre las peores escalas de crucero del mundo, citando la saturación turística y las protestas vecinales como principales motivos.

“Los manifestantes han usado pistolas de agua para advertir a los turistas que no son bienvenidos. Las escalas de cruceros se han limitado a siete al día, pero eso sigue significando muchísima gente deambulando”, señala el medio británico.

Esta situación refleja el creciente debate sobre la turismofobia y el equilibrio entre la actividad económica y la calidad de vida de los residentes locales.

Otras escalas destacadas en el ranking

Además de los destinos españoles, el ranking del Daily Mail sitúa a Trieste (Italia), Zadar (Croacia), Mónaco, Ushuaia (Argentina) y Singapur entre las mejores paradas del mundo. En el extremo opuesto, Dubrovnik (Croacia), Venecia (Italia) y Miami (EE. UU.) acompañan a Barcelona entre las menos recomendables.

Con estas menciones, España reafirma su doble papel en el turismo de cruceros internacional: un país con puertos de enorme atractivo, pero también con el desafío de gestionar de manera sostenible su masiva llegada de visitantes.

