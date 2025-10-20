Secciones
Mundo

Juan del Val responde a las críticas por el Premio Planeta 2025: “No se puede criticar una novela que aún no ha salido”

El escritor y colaborador televisivo defendió su galardón tras las críticas por haber sido premiado nuevamente alguien vinculado a Atresmedia.

Juan del Val responde a las críticas por el Premio Planeta 2025: “No se puede criticar una novela que aún no ha salido”
Hace 9 Hs

El Premio Planeta 2025 sigue generando polémica. Desde que se anunció que el ganador era Juan del Val, numerosos usuarios en redes sociales y algunos rostros del mundo cultural pusieron en duda la imparcialidad del jurado, señalando que, una vez más, el galardón había recaído en un autor del grupo Atresmedia, casa a la que también pertenece su esposa, Nuria Roca.

“No se puede cuestionar un premio por una novela que nadie ha leído”

En respuesta a la ola de comentarios, el escritor abordó la controversia en el programa La Roca, donde se mostró tranquilo y con su habitual ironía.

“No se puede cuestionar un Premio Planeta a una novela cuando esta aún no ha salido”, dijo del Val, en alusión a Vera, la obra con la que obtuvo el galardón y que aún no ha sido publicada.

El autor, que combina su faceta literaria con su presencia mediática, lamentó que las críticas se basen más en prejuicios que en argumentos literarios.

“Los haters me dan igual, me reconfortan”, añadió, restando importancia al ruido generado en redes.

Una polémica recurrente en el Premio Planeta

No es la primera vez que el Premio Planeta, uno de los más prestigiosos y mejor dotados económicamente del mundo hispano, enfrenta acusaciones de favoritismo hacia autores vinculados al grupo editorial o al ecosistema mediático del jurado. Este año, el debate volvió a reavivarse, especialmente tras la rápida repercusión que tuvo la noticia en redes sociales.

Incluso figuras del entretenimiento, como Alberto Caballero, creador de La que se avecina, reaccionaron con ironía a la elección del ganador, reflejando la división de opiniones en torno al galardón.

Del Val invita a leer Vera antes de juzgar

Fiel a su estilo directo y humorístico, Juan del Val aprovechó su aparición televisiva para invitar a los críticos a leer su novela antes de emitir juicios.

“Animo a que la lean y luego cuestionen si realmente merece el premio o no”, afirmó, defendiendo el trabajo literario detrás de su obra.

Por ahora, el escritor continúa promocionando Vera, una historia de amor que promete seguir alimentando la conversación tanto en los círculos literarios como mediáticos.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano
1

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero
2

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo
3

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal
4

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones
5

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación
6

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Más Noticias
Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Caso $LIBRA: la Justicia de Estados Unidos profundiza la investigación

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Funga Yunga, el bosque de hongos gourmet que crece en Tafí Viejo

Las cinco ruedas clave: la economía de Milei se juega el todo por el todo antes del 26 de octubre

Las cinco ruedas clave: la economía de Milei se juega el todo por el todo antes del 26 de octubre

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el Central Park tucumano

Un crimen urbanístico: la historia de cómo se destruyó el "Central Park" tucumano

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: Se están muriendo, no tienen dinero

Trump justificó la millonaria ayuda a Argentina: "Se están muriendo, no tienen dinero"

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Ya no hay jueces tucumanos en la primera instancia federal

Rodrigo Paz fue elegido nuevo presidente de Bolivia

Rodrigo Paz fue elegido nuevo presidente de Bolivia

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Imprimir las BUP para Tucumán costó unos $1.200 millones

Comentarios