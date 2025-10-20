Juan del Val responde a las críticas por el Premio Planeta 2025: “No se puede criticar una novela que aún no ha salido”

El Premio Planeta 2025 sigue generando polémica. Desde que se anunció que el ganador era Juan del Val, numerosos usuarios en redes sociales y algunos rostros del mundo cultural pusieron en duda la imparcialidad del jurado, señalando que, una vez más, el galardón había recaído en un autor del grupo Atresmedia, casa a la que también pertenece su esposa, Nuria Roca.
“No se puede cuestionar un premio por una novela que nadie ha leído”
En respuesta a la ola de comentarios, el escritor abordó la controversia en el programa La Roca, donde se mostró tranquilo y con su habitual ironía.
“No se puede cuestionar un Premio Planeta a una novela cuando esta aún no ha salido”, dijo del Val, en alusión a Vera, la obra con la que obtuvo el galardón y que aún no ha sido publicada.
El autor, que combina su faceta literaria con su presencia mediática, lamentó que las críticas se basen más en prejuicios que en argumentos literarios.
“Los haters me dan igual, me reconfortan”, añadió, restando importancia al ruido generado en redes.
Una polémica recurrente en el Premio Planeta
No es la primera vez que el Premio Planeta, uno de los más prestigiosos y mejor dotados económicamente del mundo hispano, enfrenta acusaciones de favoritismo hacia autores vinculados al grupo editorial o al ecosistema mediático del jurado. Este año, el debate volvió a reavivarse, especialmente tras la rápida repercusión que tuvo la noticia en redes sociales.
Incluso figuras del entretenimiento, como Alberto Caballero, creador de La que se avecina, reaccionaron con ironía a la elección del ganador, reflejando la división de opiniones en torno al galardón.
Del Val invita a leer Vera antes de juzgar
Fiel a su estilo directo y humorístico, Juan del Val aprovechó su aparición televisiva para invitar a los críticos a leer su novela antes de emitir juicios.
“Animo a que la lean y luego cuestionen si realmente merece el premio o no”, afirmó, defendiendo el trabajo literario detrás de su obra.
Por ahora, el escritor continúa promocionando Vera, una historia de amor que promete seguir alimentando la conversación tanto en los círculos literarios como mediáticos.