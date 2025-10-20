Juan del Val responde a las críticas por el Premio Planeta 2025: “No se puede criticar una novela que aún no ha salido”

El Premio Planeta 2025 sigue generando polémica. Desde que se anunció que el ganador era Juan del Val, numerosos usuarios en redes sociales y algunos rostros del mundo cultural pusieron en duda la imparcialidad del jurado, señalando que, una vez más, el galardón había recaído en un autor del grupo Atresmedia, casa a la que también pertenece su esposa, Nuria Roca.