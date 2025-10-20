Controladores aéreos: el empleo público con más vacaciones y mejores salarios en España

Un trabajo clave para la seguridad aérea

Los controladores aéreos son los encargados de planificar, organizar y supervisar el tránsito aéreo, garantizando la seguridad y eficiencia del movimiento de aeronaves. Desde las torres de control, regulan los despegues, aterrizajes y desplazamientos por las pistas, mientras que los que trabajan en centros de control gestionan los vuelos en ruta y aproximación, apoyados por sistemas de radar de alta precisión.