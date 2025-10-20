Controladores aéreos: el empleo público con más vacaciones y mejores salarios en España

Ser controlador aéreo es una de las profesiones más exigentes y mejor remuneradas de España. Con jornadas intensas, alta responsabilidad y una formación rigurosa, estos profesionales pueden llegar a cobrar más de 200.000 euros anuales, disfrutar de 48 días de vacaciones y gozar de una estabilidad laboral envidiable.
Un trabajo clave para la seguridad aérea
Los controladores aéreos son los encargados de planificar, organizar y supervisar el tránsito aéreo, garantizando la seguridad y eficiencia del movimiento de aeronaves. Desde las torres de control, regulan los despegues, aterrizajes y desplazamientos por las pistas, mientras que los que trabajan en centros de control gestionan los vuelos en ruta y aproximación, apoyados por sistemas de radar de alta precisión.
Es una profesión ideal para quienes disfrutan de la adrenalina, la concentración y la toma de decisiones rápidas, ya que cada instrucción que dan impacta directamente en la seguridad de cientos de pasajeros.
Turnos exigentes, pero con mucho descanso
El régimen laboral de los controladores aéreos combina cinco días de trabajo y tres de descanso. En general, cumplen dos turnos de mañana, dos de tarde y una noche, con jornadas de 7,5 horas diarias. Además, tienen derecho a 30 minutos de descanso por cada dos horas de trabajo operativo, entre 48 y 60 horas libres semanales, y 184 horas de descanso mensual como mínimo.
Sueldos y condiciones excepcionales
El salario medio de un controlador aéreo en España oscila entre 50.000 y 100.000 euros anuales, según el convenio de ENAIRE. Sin embargo, quienes acumulan licencias múltiples y mayor experiencia pueden superar fácilmente los 200.000 euros al año. A esto se suman beneficios laborales, estabilidad y oportunidades de ascenso, lo que convierte al puesto en uno de los más codiciados del sector público.
Requisitos y formación
Para acceder al puesto, se requiere tener Bachillerato o FP superior y más de 18 años. No se exige titulación universitaria, pero sí un nivel mínimo de inglés C1, tanto oral como escrito.
El proceso de selección incluye pruebas teóricas, psicotécnicas, evaluaciones psicológicas, tests de idioma y entrevistas personales, además de un examen médico según las normas de la OACI.
Las pruebas FEAST, diseñadas por Eurocontrol, son de carácter eliminatorio y constituyen uno de los mayores retos del proceso. Para afrontarlas con éxito, academias como MasterD ofrecen una preparación integral con clases especializadas, simulacros de examen y convenios con escuelas de vuelo como SkyWAY, que facilitan la obtención de la licencia oficial y el acceso a la bolsa de empleo.
Una profesión de futuro
Pese a su exigencia, el control aéreo continúa siendo una de las carreras más estables y mejor pagadas del país. Su alta demanda, tanto en aeropuertos públicos como privados, garantiza oportunidades constantes de empleo y desarrollo profesional.
Ser controlador aéreo significa combinar precisión, responsabilidad y vocación por la seguridad, en una profesión que sigue fascinando por su adrenalina, estabilidad y recompensa económica.