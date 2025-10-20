Cinco regiones de España superarán los 55 años de edad media en 2050 y Asturias rozará los 60

España se enfrenta a un envejecimiento demográfico sin precedentes. De acuerdo con las proyecciones de Eurostat, cinco regiones del país superarán los 55 años de edad media en 2050, con Asturias (59,1 años) y Castilla y León (57,9 años) a la cabeza del continente. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierte que esta concentración del envejecimiento incrementará el coste de pensiones, sanidad y dependencia en las próximas décadas.
Asturias y Castilla y León, el epicentro del envejecimiento europeo
Los datos sitúan a Asturias como la región más envejecida de Europa en 2050, seguida de Castilla y León, Galicia, Cantabria y Extremadura. Estas cinco comunidades españolas superarán los 55 años de edad media, una cifra que refleja la intensidad del cambio demográfico que vive el país.
En el extremo opuesto, Melilla y Ceuta se mantendrán como los territorios más jóvenes, con 36,6 y 42,2 años respectivamente, impulsados por una mayor inmigración y una estructura poblacional más dinámica.
A nivel europeo, solo Cerdeña (Italia) igualará los valores de Castilla y León, confirmando que el envejecimiento se concentra especialmente en el sur del continente.
Un fenómeno generalizado en Europa
Entre 2024 y 2050, la edad media aumentará en el 95% de las regiones de la Unión Europea, con apenas unas pocas excepciones localizadas en Alemania, Francia y Escandinavia. El caso de Chemnitz (Alemania), donde la edad media caerá levemente de 52 a 50,2 años, será una rareza en un continente cada vez más envejecido por la baja natalidad, el aumento de la esperanza de vida y los cambios migratorios.
En España, la Comunidad de Madrid lidera actualmente el ranking europeo de esperanza de vida, con 86,1 años, y podría alcanzar 88,6 años en 2050, superando los 90 en el caso de las mujeres. Navarra y Castilla y León seguirán de cerca esos valores, con promedios de 85 y 84,9 años.
El impacto en pensiones y sanidad: un sistema bajo presión
El incremento de la longevidad tiene consecuencias directas en las finanzas públicas. Según la AIReF, el gasto sanitario aumentará 1,2 puntos del PIB hasta 2050, y el gasto en cuidados de larga duración lo hará en 0,6 puntos.
Las pensiones representarán en promedio el 14,4% del PIB entre 2022 y 2050, un nivel que exigirá reformas estructurales para sostener el sistema. Solo en septiembre de 2025, 1,72 millones de personas mayores de 85 años cobraban una prestación pública, y solo el 32% eran hombres, lo que revela la fuerte sobremortalidad masculina y el peso de las viudas en las edades más avanzadas.
En regiones como Asturias, casi tres de cada diez habitantes reciben una pensión, y en Castilla y León, el 21% de los pensionistas supera los 85 años. Esta presión demográfica impacta directamente en la economía regional y en la provisión de servicios públicos.
Menos población activa, más dependencia económica
El Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que la población en edad laboral (20-64 años) pasará del 60,9% actual al 53,7% en 2051, mientras que la proporción de mayores de 65 años podría alcanzar el 30,5% en torno a 2055.
Este cambio reducirá el crecimiento potencial de la economía española si no se compensa con mayor productividad, retención del talento sénior y migración cualificada. Las comunidades del norte y oeste peninsular deberán enfrentar además el reto añadido de atraer población activa mediante empleo estable, vivienda asequible y servicios de calidad.
Un desafío estructural para el futuro de España
España encara un proceso de envejecimiento intenso y desigual, concentrado en el arco cantábrico y el oeste peninsular. Esto plantea un doble reto: garantizar la sostenibilidad fiscal y adaptar las políticas públicas a una población cada vez más longeva.
La próxima actualización de las proyecciones de Eurostat, prevista para 2026, permitirá afinar el diagnóstico, pero los expertos coinciden en que la clave estará en aumentar la natalidad, favorecer la conciliación, impulsar la inmigración cualificada y modernizar la red sociosanitaria.
Asturias y Castilla y León son, hoy, el espejo del futuro demográfico español: territorios que envejecen rápido, con sociedades más longevas que demandarán más cuidados, y economías que deberán reinventarse para sostener su bienestar.