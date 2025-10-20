Cinco regiones de España superarán los 55 años de edad media en 2050 y Asturias rozará los 60

Un fenómeno generalizado en Europa

Entre 2024 y 2050, la edad media aumentará en el 95% de las regiones de la Unión Europea, con apenas unas pocas excepciones localizadas en Alemania, Francia y Escandinavia. El caso de Chemnitz (Alemania), donde la edad media caerá levemente de 52 a 50,2 años, será una rareza en un continente cada vez más envejecido por la baja natalidad, el aumento de la esperanza de vida y los cambios migratorios.