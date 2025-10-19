EN VIVO: la Selección Argentina Sub-20 empata sin goles frente a Marruecos

6' PT: Primera llegada clara de Marruecos
Zabiri quedó mano a mano frente a Santino Barbi. Marruecos pidió la revisión en el VAR.
Comenzó el partido
Todo listo en Santiago de Chile
¡Todo listo— Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) October 19, 2025
¡Se viene la gran final de la Copa Mundial Sub-20! #U20WC pic.twitter.com/sZ81zgiVwM
Entrada en calor de la "albiceleste"
#U20WC Se viene la final ante Marruecos—Selección Argentina (@Argentina) October 19, 2025
¡VAMOS ARGENTINA! pic.twitter.com/Rz07PxhY7r
¿Quién será el próximo campeón?
¿Quién será el próximo campeón de la #U20WC?pic.twitter.com/vx3BvTUhaX— Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) October 19, 2025
"11" confirmado para la Selección Argentina
#U20WC Formación confirmada por Diego Placente para ir en busca de la Copa del Mundo—Selección Argentina (@Argentina) October 19, 2025
¡VAMOS LOS PIBES! pic.twitter.com/0U2LZgtf8L
El camino de Marruecos hacia la final con Argentina
Semifinales: Marruecos 1 (5) - (4) 1 Francia
Cuartos de final: Marruecos 3 - 1 Estados Unidos
Octavos de final: Marruecos 2 - 1 Corea del Sur
Fase de grupos: Marruecos 0 - 1 México
Fase de grupos: Marruecos 2 - 1 Brasil
Fase de grupos: Marruecos 2 - 0 España
La previa en las redes sociales de la Selección Argentina
#U20WC Preso de tu ilusión—Selección Argentina(@Argentina) October 18, 2025
Mañana mirá la final en vivo por @telefe y @dsports. pic.twitter.com/g9uEuzb3k1