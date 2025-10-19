¿Accidente o crimen? La investigación que sacude a la familia del dueño de Mango

La misteriosa muerte de Isak Andic, fundador y dueño de Mango, continúa bajo investigación judicial. El empresario falleció el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión en las cuevas de salitre de Collbató, en la zona de Montserrat (Barcelona).
En ese momento, solo lo acompañaba su hijo mayor, Jonathan Andic, cuando cayó al vacío desde una altura de casi 100 metros. Aunque en un principio se consideró un accidente, el caso fue reabierto luego de que la Policía catalana detectara incongruencias en las declaraciones y en la escena del suceso.
De accidente a sospechas: el giro del caso
La jueza del Juzgado de Instrucción N.º 5 de Martorell había archivado provisionalmente la causa un mes después del hecho. Sin embargo, los Mossos d’Esquadra mantuvieron abierta una línea de investigación paralela debido a detalles que no encajaban con la versión inicial.
Entre ellos, la escasa peligrosidad del sendero, las contradicciones en el testimonio del hijo y la ausencia de testigos directos. Según fuentes cercanas a la investigación, Jonathan habría relatado que escuchó un desprendimiento de piedras antes de que su padre resbalara y cayera por el barranco, una versión que no coincide con los hallazgos técnicos en el terreno.
Las contradicciones del hijo y el testimonio clave de la pareja
El hijo mayor de Andic, Jonathan, actual vicepresidente de Mango, declaró dos veces ante la policía: la primera, en estado de shock; la segunda, en un contexto más controlado. En ambas, los investigadores detectaron inconsistencias.
A ello se sumó el testimonio de Estefanía Knuth, pareja sentimental de Andic y exgolfista profesional, quien reveló tensiones familiares entre padre e hijo. Según publicó El País, Knuth habría señalado que la relación entre ambos estaba “muy deteriorada”, lo que abrió una nueva hipótesis dentro de la causa.
La herencia millonaria: otro frente de conflicto
El fallecimiento del empresario también derivó en una disputa económica familiar. La herencia de Andic —valorada en 4.500 millones de euros, según Forbes— enfrenta a sus tres hijos, Jonathan (44), Judith (39) y Sarah (37), con su exesposa y actual pareja sentimental.
Aunque los hijos aceptaron el reparto, Knuth expresó su desacuerdo con la cuantía recibida. La tensión por el legado del magnate textil habría tensado aún más las relaciones familiares, en un contexto donde la muerte del fundador de Mango sigue sin aclararse judicialmente.
Comunicado de la familia Andic
Ante la imputación formal de Jonathan, la familia difundió un comunicado público en el que expresó su apoyo al hijo mayor y su confianza en la Justicia:
“La familia Andic no ha hecho ni hará comentarios durante todos estos meses sobre el fallecimiento de Isak Andic. Sin embargo, desea mostrar su respeto por las diligencias practicadas y continuará colaborando con las autoridades competentes. Confía en que este proceso concluirá lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic.”
Qué se sabe hasta ahora
La muerte ocurrió el 14 de diciembre de 2024 en Montserrat.
Isak Andic, fundador de Mango, iba acompañado solo por su hijo mayor.
La causa fue reabierta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Los Mossos detectaron incongruencias en las declaraciones.
El entorno familiar está bajo la lupa.
La herencia asciende a 4.500 millones de euros.
Un caso abierto que sacude al mundo empresarial
A casi un año de la muerte del fundador de Mango, el caso sigue envuelto en un halo de misterio. Mientras la Justicia catalana mantiene el secreto de sumario, los investigadores no descartan ninguna hipótesis, incluida la de un posible homicidio.
La caída en Montserrat que parecía un trágico accidente podría esconder una historia familiar mucho más compleja detrás del imperio textil que llevó el nombre de Mango a más de 100 países.