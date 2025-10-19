¿Accidente o crimen? La investigación que sacude a la familia del dueño de Mango

Entre ellos, la escasa peligrosidad del sendero, las contradicciones en el testimonio del hijo y la ausencia de testigos directos. Según fuentes cercanas a la investigación, Jonathan habría relatado que escuchó un desprendimiento de piedras antes de que su padre resbalara y cayera por el barranco, una versión que no coincide con los hallazgos técnicos en el terreno.