Las impactantes fotos del universo tomadas por el nuevo telescopio Rubin en el norte de Chile

Desde el Cerro Pachón, en la Región de Coquimbo, el norte de Chile, el Observatorio Vera C. Rubin, ha revelado sus primeras imágenes del universo. Las fotos muestran fenómenos cósmicos a una escala sin precedentes gracias a la ubicación privilegiada del observatorio, conocida por su aire seco y cielos oscuros, ideales para la observación.