Las impactantes fotos del universo tomadas por el nuevo telescopio Rubin en el norte de Chile

El centro cuenta con la cámara digital más grande jamás construida que logró capturar millones de galaxias, estrellas y asteroides.

El Observatorio Vera C. Rubin está ubicado en el Cerro Pachón de la Región de Coquimbo El Observatorio Vera C. Rubin está ubicado en el Cerro Pachón de la Región de Coquimbo Infobae
Hace 2 Hs

Desde el Cerro Pachón, en la Región de Coquimbo, el norte de Chile, el Observatorio Vera C. Rubin, ha revelado sus primeras imágenes del universo. Las fotos muestran fenómenos cósmicos a una escala sin precedentes gracias a la ubicación privilegiada del observatorio, conocida por su aire seco y cielos oscuros, ideales para la observación. 

En su corta operación, Rubin NSF-DOE ya ha catalogado millones de galaxias, estrellas de la Vía Láctea y miles de asteroides, descubriendo 2.104 nuevos en el sistema solar, incluyendo siete asteroides cercanos a la Tierra sin riesgo. 

¿Qué ha capturado el telescopio Vera C. Rubin en sus asombrosas primeras imágenes del universo?

Entre las primeras imágenes destaca una composición de 678 exposiciones de siete horas, que muestra las Nebulosas Trífida y de la Laguna con vibrantes tonos rosados y fondos rojo-anaranjados, a miles de años luz de distancia. 

Algunas de las imágenes del universo tomadas por el Observatorio Vera C. Rubin Algunas de las imágenes del universo tomadas por el Observatorio Vera C. Rubin Emol

También se presentó una vista panorámica del cúmulo de galaxias de Virgo y un video, "el cofre del tesoro cósmico", que se expande de dos galaxias a diez millones. La cámara LSST del telescopio, capaz de cubrir un área del cielo equivalente a 45 lunas llenas, capta detalles finísimos de objetos celestes distantes. 

El observatorio, financiado por la Fundación Nacional de Ciencia de EE.UU. y la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de EE.UU., prevé que su primer año generará más datos que todos los demás observatorios ópticos combinados, constituyendo un recurso invaluable para la ciencia durante décadas.

